Matteus em seu primeiro campeonato internacional, em Portugal - Divulgação

Matteus em seu primeiro campeonato internacional, em PortugalDivulgação

Publicado 13/02/2026 11:01

Aos 17 anos, o teresopolitano Matteus Fonseca já construiu uma trajetória de destaque no jiu-jitsu brasileiro. Faixa azul da equipe GF Team, do mestre Walney Cavalcanti, e competindo na categoria até 76 kg, o atleta soma conquistas importantes, como o título de campeão brasileiro e a vitória no Open da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, em Juiz de Fora, em 2025. Em janeiro deste ano, ele alcançou um novo marco ao disputar o Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu da IBJJF, seu primeiro torneio internacional — experiência que classificou como a realização de um sonho antigo.



“Foi a realização de um grande sonho. Uma experiência que eu jamais pensava em viver. Foi uma competição de alto nível, onde só entram os melhores. Se eu pude participar, creio que estava entre eles”, afirmou o jovem.



A história no esporte começou cedo, aos oito anos, incentivada principalmente pelo pai. “Se hoje estou treinando e competindo, é por causa da minha família, principalmente do meu pai. No início fui até meio obrigado, mas hoje não me vejo sem o jiu-jitsu”, contou.



Orgulhoso da trajetória do filho, Flávio relembra os primeiros treinos. “Foi grandioso ver meu filho começando. Ele não sabia nem dar um rolamento, mas aprendeu rápido e foi se desenvolvendo cada vez mais. Sei que ele vai longe.”



A caminhada até as grandes competições exigiu esforço coletivo. A família chegou a vender doces para ajudar nos custos das viagens — dedicação que revela o tamanho do compromisso do atleta com o próprio sonho.



Para a mãe, Verônica, acompanhar esse processo foi desafiador e emocionante. “O coração de mãe é mais emoção, mas conforme o tempo foi passando eu vi que ele era bom no que fazia. Tenho muito orgulho. É um orgulho muito grande ver um rapaz dessa idade correr atrás dos seus sonhos.”



Ela também lembra com emoção da primeira experiência internacional do filho. “Quando ele foi para Portugal, vi o quanto amadureceu. Cruzar o oceano para representar o Brasil exige muita coragem.”



O desempenho e a determinação do jovem também chamaram a atenção da iniciativa privada, que passou a contribuir para seu desenvolvimento esportivo, como é o caso de uma construtora da cidade, que está patrocinando o atleta.



“Apoiar jovens talentos é investir em futuro. A Gênesis Empreendimentos acredita no poder transformador do esporte e seguirá ampliando suas iniciativas de incentivo nas cidades onde atua”, destacou o CEO da construtora, Rogério Branco.

Matteus e os pais, Flávio e Verônica, celebrando o novo patrocínio Divulgação



Muito além do tatame



Com objetivos bem definidos, Matteus sonha em construir uma carreira sólida no jiu-jitsu e seguir competindo até alcançar a faixa preta. Mais do que conquistas pessoais, ele pretende futuramente abrir a própria academia e desenvolver um projeto social voltado para crianças e jovens.



“Quero formar campeões e ajudar outras pessoas a buscarem seus sonhos”, afirma o atleta, que vê no esporte uma ferramenta de transformação.



Com títulos importantes no currículo e a experiência internacional recém-adquirida, o jovem segue focado nos próximos desafios — determinado a provar que talento, disciplina e oportunidade podem levar um atleta da cidade a alcançar o mundo. Com objetivos bem definidos, Matteus sonha em construir uma carreira sólida no jiu-jitsu e seguir competindo até alcançar a faixa preta. Mais do que conquistas pessoais, ele pretende futuramente abrir a própria academia e desenvolver um projeto social voltado para crianças e jovens.“Quero formar campeões e ajudar outras pessoas a buscarem seus sonhos”, afirma o atleta, que vê no esporte uma ferramenta de transformação.Com títulos importantes no currículo e a experiência internacional recém-adquirida, o jovem segue focado nos próximos desafios — determinado a provar que talento, disciplina e oportunidade podem levar um atleta da cidade a alcançar o mundo.