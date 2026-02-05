Chuvas causam transtornos e alagamentosReprodução redes sociais
Até o momento do levantamento, duas ocorrências haviam sido oficialmente associadas ao temporal: uma enxurrada na Estrada do Salaco, na região da Granja Florestal, e um deslizamento de terra na Estrada do Imbiu, onde a água chegou a invadir uma residência.
Além disso, pontos de alagamento foram identificados em várias vias da cidade, como as ruas Alexandre Fleming, Rui Barbosa, Carmela Dutra, Nova Friburgo, Doutor Oliveira e Paraná, além da rodovia RJ-130.
Diante do cenário, o sistema de alerta foi acionado durante a noite, com sirenes emitindo avisos de chuva. No Caleme, moradores também receberam um alerta emergencial pelo Cell Broadcast, e um ponto de apoio foi disponibilizado em uma igreja do bairro para atender quem precisasse deixar suas casas.
A Defesa Civil orienta a população a acompanhar os comunicados oficiais e buscar atendimento pelos canais do órgão em situações de risco.
