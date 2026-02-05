Chuvas causam transtornos e alagamentos - Reprodução redes sociais

Publicado 05/02/2026 12:37

As fortes chuvas que atingiram Teresópolis nas últimas horas causaram transtornos em diferentes regiões do município. Em boletim divulgado na manhã desta quinta-feira (5), a Defesa Civil informou que o volume de precipitação foi elevado, principalmente nos bairros Caleme, com 74,6 mm de chuvas, e Quebra Frascos, que registrou 73 mm de precipitação.

Outras áreas também registraram índices expressivos de chuva, entre elas Quinta Lebrão (63,4 mm), São Pedro (60,94 mm), Rosário (56 mm), Posse (46,2 mm), Vale da Revolta (45,8 mm), Parnaso (45,6 mm) e Coréia (41,8 mm).



Até o momento do levantamento, duas ocorrências haviam sido oficialmente associadas ao temporal: uma enxurrada na Estrada do Salaco, na região da Granja Florestal, e um deslizamento de terra na Estrada do Imbiu, onde a água chegou a invadir uma residência.



Além disso, pontos de alagamento foram identificados em várias vias da cidade, como as ruas Alexandre Fleming, Rui Barbosa, Carmela Dutra, Nova Friburgo, Doutor Oliveira e Paraná, além da rodovia RJ-130.



Diante do cenário, o sistema de alerta foi acionado durante a noite, com sirenes emitindo avisos de chuva. No Caleme, moradores também receberam um alerta emergencial pelo Cell Broadcast, e um ponto de apoio foi disponibilizado em uma igreja do bairro para atender quem precisasse deixar suas casas.



A Defesa Civil orienta a população a acompanhar os comunicados oficiais e buscar atendimento pelos canais do órgão em situações de risco.