Bloco Deu Branco abre a folia na sexta-feira, dia 8Jorge Maravilha
Carnaval de Teresópolis: Blocos de rua prometem agitar a cidade
Confira a programação e programe-se para a folia
Prorrogadas as incrições para cursos gratuitos da Casa da Inovação
Instituição oferece cursos de Robótica, Criação de Games, Criação de aplicativos, Inclusão Digital 60+, Informática, Inglês e Música
Desconto de 15% no IPTU pago à vista segue até dia 30 em Teresópolis
A partir de fevereiro, o abatimento para pagamento em cota única será de 10%
Prefeitura de Teresópolis confirma Carnaval na cidade
Programação terá blocos, matinês e apresentações musicais em quatro diferentes pontos do município
Coro de Câmara de Teresópolis abre temporada 2026 do Música na Matriz
Tradicional evento musical acontece às 15h na Igreja Matriz de Santa Teresa
Prefeitura rebate denúncias sobre empresa responsável pelo concurso público de Teresópolis
Prefeitura afirma que banca contratada possui capacidade técnica comprovada e que informações que circulam nas redes sociais não condizem com a realidade do processo.
