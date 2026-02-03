Bloco Deu Branco abre a folia na sexta-feira, dia 8 - Jorge Maravilha

Publicado 03/02/2026 18:24

O brilho e a alegria do Carnaval estão de volta às ruas de Teresópolis. Com uma agenda repleta de Blocos Associados à Associação de Blocos Carnavalescos de Teresópolis (Abacate), a cidade se prepara para receber moradores e turistas com uma programação que se estende de 08 a 17 de fevereiro, cobrindo desde o pré-carnaval até a Terça-Feira.

A festa começa cedo, no domingo (8), com o bloco Deu Branco, que concentra às 12h na Praça Nilo Peçanha, no Alto, abrindo oficialmente os caminhos da folia rumo à Pro Arte a partir das 16h.

A agenda ganha força total a partir de quinta-feira (12), com opções para todos os perfis de foliões: neste dia, o Thijukana inicia os trabalhos com concentração às 15h na Escola Espaço e Vida, saindo às 16h. De noite, tem as famosas Piranhas da Serra, que prometem lotar a Calçada da Fama a partir das 18h, com saída às 19h.

O fim de semana também será intenso. Na sexta (13), o bloco Bebe Rindo concentra às 19h na Padaria Império e sai para o desfile pela Av. Delfim Moreira às 21h. Já no sábado (14), o Chapa Quente Só Ando Bom faz a festa no entorno da Feirarte, concentrando os foliões a partir das 15h na quadra para saída às 17h. No domingo (15), o Samba & Amor leva o romantismo e o ritmo para a região da Pro Arte, às 14h, para saída às 16h.

A segunda-feira (16) conta com o Baby Rindo para a diversão em família, às 15h na Pro Arte e uma edição "parada" do Thijukana no Bar Choppin, às 16h. Tem também o Concentra na Marra, concentrando às 10h no Taberna Terê, no Parque Regadas, com saída às 15h.

O encerramento, na terça-feira (17), fica por conta do bloco Alto da Serra, que concentra a partir das 12h30 no Bar da Lucy, no Alto, saindo às 16h.

A organização recomenda que os foliões cheguem cedo aos locais de concentração para aproveitar a música e garantir a segurança de todos.

Serviço:

Carnaval de Teresópolis – Blocos Associados

Datas: 08 a 17 de fevereiro

Local: Diversos pontos (Centro, Alto e Soberbo)