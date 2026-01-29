Até o dia 30 de janeiro, a secretaria de Fazenda está funcionando em horário ampliado, das 8h às 17h.Bruno Nepomuceno
Desconto de 15% no IPTU pago à vista segue até dia 30 em Teresópolis
A partir de fevereiro, o abatimento para pagamento em cota única será de 10%
Prefeitura de Teresópolis confirma Carnaval na cidade
Programação terá blocos, matinês e apresentações musicais em quatro diferentes pontos do município
Coro de Câmara de Teresópolis abre temporada 2026 do Música na Matriz
Tradicional evento musical acontece às 15h na Igreja Matriz de Santa Teresa
Prefeitura rebate denúncias sobre empresa responsável pelo concurso público de Teresópolis
Prefeitura afirma que banca contratada possui capacidade técnica comprovada e que informações que circulam nas redes sociais não condizem com a realidade do processo.
Casa da Inovação inscreve para cursos gratuitos de habilidades digitais, música e inglês
Localizada na Beira Linha, a instituição recebe alunos a partir de 8 anos de todos os bairros da cidade. Idosos e PCDs também são atendidos
Sesc Verão terá shows gratuitos de Buchecha e Tchakabum em Teresópolis
Até 8 de fevereiro, festival movimenta a cidade com esportes, lazer e educação ambiental
