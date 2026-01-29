Até o dia 30 de janeiro, a secretaria de Fazenda está funcionando em horário ampliado, das 8h às 17h. - Bruno Nepomuceno

Publicado 29/01/2026 17:33 | Atualizado 29/01/2026 17:36

Até esta sexta-feira (30) quem pagar o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) em Teresópolis em cota única tem 15% de desconto. Para garantir o abatimento de forma rápida e prática, o contribuinte deve acessar o site da Prefeitura pelo link https://teresopolis.portalservicos.app.br/carne?menu=5 , preencher o número do cadastro do imóvel e imprimir o boleto. O IPTU pode ser pago por todos os canais da Caixa Econômica Federal, Banco Santander e Casas Lotéricas. No Banco do Brasil e no Banco Itaú pode ser quitado pelo internet banking e nos terminais de autoatendimento. Outra opção é o atendimento presencial na Secretaria de Finanças e Orçamento, no 1º piso da Prefeitura, onde a impressão da guia pode ser solicitada. Até o dia 30, a secretaria estará funcionando em horário ampliado, das 8h às 17h.

