Major de Infantaria Hugo Cherman entre o Subtenente Nunes e o Subtenente Alan na troca de chefia de instrução do Tiro de Guerra - Divulgação

Publicado 20/01/2026 09:36

Órgão encarregado de formar atiradores e/ou cabos de segunda categoria (reservistas) para o Exército Brasileiro, o Tiro de Guerra de Teresópolis, com sede no bairro São Pedro, tem novo Chefe de Instrução. No cargo no período de 2024-2025, o Subtenente Carlos Henrique Dias Nunes passou a função para o Subtenente Alan Barbosa Alves, que comandará o TG 01-011 no biênio 2026-2027. Realizada nesta segunda-feira (19), na Casa de Cultura Adolpho Bloch, em Fátima, a cerimônia de transmissão foi conduzida pelo Major de Infantaria Hugo Cherman Fonseca da Silva Amaral. Também foi descerrada a fotografia que ficará exposta na Galeria dos Chefes de Instrução do Tiro de Guerra.

“Saio com a sensação de dever cumprido! Foram dois anos à frente da formação de 77 atiradores para compor a reserva do Exército Brasileiro. Ver o resultado desse trabalho na postura, disciplina, camaradagem e lealdade desses jovens muito nos orgulha. Agradeço ao Prefeito Leonardo Vasconcellos pela parceria com o Tiro de Guerra e pela criação do Grupo de Apoio ao Trânsito, no ano passado, e que deu a alguns desses jovens a oportunidade de atuarem no auxílio à fiscalização de trânsito, junto à Guarda Civil Municipal”, pontuou o Subtenente Nunes, que foi transferido para a Secretaria Geral do Exército, em Brasília.

Vindo do Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil – sede Rio de Janeiro, o Subtenente Alan assumiu a Chefia de Instrução cheio de expectativa. “É tudo muito novo pra mim. Dentro do que o Subtenente Nunes nos passou sobre a formação dos atiradores, o Tiro de Guerra recebe meninos e entrega homens para a sociedade, com valores e civismo. Esse é um trabalho muito importante que vamos nos empenhar para dar continuidade”, assinalou o Subtenente Alan.