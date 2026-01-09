Servidores protestaram na porta do prédio da Prefeitura de TeresópolisDivulgação
De acordo com o sindicato, o atraso tem causado dificuldades financeiras aos aposentados, muitos dos quais dependem exclusivamente do benefício para arcar com despesas básicas, como alimentação, medicamentos e contas domésticas. Durante o ato, os manifestantes reivindicaram respeito aos prazos legais e maior previsibilidade no pagamento dos proventos.
Em nota oficial, a Prefeitura de Teresópolis informou que iniciou, nesta sexta-feira (9), o pagamento dos servidores inativos, que estava previsto para o quinto dia útil do mês. Nesta primeira etapa, estão sendo contemplados todos os beneficiários que recebem até R$ 4.390,00, o que corresponde a cerca de 60% da folha de pagamento dos inativos.
Segundo a administração municipal, o atraso ocorreu em função de uma arrecadação inferior à projetada, somada ao passivo financeiro herdado de gestões anteriores. A Prefeitura destacou que, embora esse passivo tenha sido significativamente reduzido em relação ao cenário encontrado em janeiro de 2025, ele ainda impacta diretamente as finanças do município.
Ainda de acordo com o governo municipal, a expectativa é concluir a quitação dos pagamentos nos próximos dias, com novas liberações previstas para os dias 16 e 20 de janeiro, conforme a entrada de recursos nos cofres públicos.
O sindicato publicou uma nota de repúdio nas redes sociais ao que seria uma tentativa da Prefeitura de normalizar e justificar o atraso no pagamento dos inativos. Segundo o SindPMT, o atraso no pagamento "configura violação direta da lei, sem margem para flexibilizações administrativas ou justificativas genéricas". O sindicato também reiterou que as alegações de "arrecadação inferior ao previsto" e de "passivos herdados" não eximem o município de cumprir com sua obrigação legal, lembrando que salário pago em dia não é favor.
