Aline Santos, Jannaina Costa e Samuel Fonsenca, Luciana Motta e Hericka Rebello - Acervo pessoal

Publicado 05/01/2026 08:57

A tradicional Corrida Internacional de São Silvestre voltou a reunir milhares de atletas nas ruas de São Paulo no dia 31 de dezembro, e Teresópolis marcou presença mais uma vez no maior evento de corrida de rua da América Latina. Corredores amadores da cidade integraram o pelotão que percorreu os 15 quilômetros do trajeto, transformando o último dia do ano em um momento de celebração, superação e conquista pessoal. Entre os participantes, estiveram atletas que treinam regularmente em Teresópolis que veem a São Silvestre como um objetivo simbólico de encerramento da temporada.

A presença de corredores de Teresópolis reflete o crescimento da corrida de rua no município, que vem ganhando cada vez mais adeptos, especialmente entre mulheres e praticantes que conciliam treino, trabalho e família. Grupos de corrida e iniciativas coletivas têm sido fundamentais para estimular a prática esportiva e fortalecer o sentimento de pertencimento dentro do esporte.

Um grupo que teve grande representação foi o "Amigas que a corrida me deu", com 11 corredoras presentes:Aline Ennes,Aline Santos, Aurineia Garcia, Fábia Rocha, Hericka Rebello, JannainaCosta, Jaqueline Guerra, Karla Brito, Luciana Motta,Tallyta Coelho e Valéria Machado, muitas delas acompanhadas dos maridos. O grupo reúne mais de 200 mulheres que encontraram na corrida não apenas uma atividade física, mas também um espaço de apoio, troca e motivação.

Foi a primeira experiência na tradicional corrida para muitas dessas corredoras amadoras, como é o caso da Aline Santos, também esposa de corredor, o Everton Alves. "Terminando o ano completando minha primeira São Silvestre. Só tenho a agradecer por este ano", disse.

