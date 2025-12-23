Os jovens serão contratados em regime CLT, com carga horária de 30h semanais - Divulgação

Publicado 23/12/2025 11:35

Prefeitura de Teresópolis, por meio da da Secretaria M. de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade e a Guarda Civil Municipal (GCM), em parceria com o CIEDS (Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável), reestruturou o Novo Promaj (Programa de Atendimento ao Jovem), que oferece aos jovens entre 16 e 22 anos oportunidade de capacitação e inserção no mercado de trabalho. Estão abertas as inscrições para o apoio às ações de trânsito, oferecendo 20 novas vagas exclusivas para jovens de 18 a 22 anos. Os candidatos podem se inscrever através do link: https://bit.ly/PROMAJ

“O objetivo do projeto é formar cidadãos mais conscientes e preparados, ao mesmo tempo em que auxiliam a equipe da GCM na orientação aos trânsito e aos pedestres em pontos estratégicos de nossa cidade”, explica o subsecretário de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade, Gil Wellington, comandante da GCM.

Entre os requisitos para a inscrição estão não possuir emprego formal ativo; ser de família inscrita no Cadastro Único, e residir em Teresópolis há pelo menos três anos. Os jovens serão contratados em regime CLT, com carga horária de 30h semanais, e participarão de ciclos formativos de orientação e informação profissional.

Em caso de dúvidas, o escritório do CIEDS está localizado na Av. Delfim Moreira, 295, na Várzea. O candidato também pode entrar em contato pelo WhatsApp: (21) 99397-8910.