Os jovens serão contratados em regime CLT, com carga horária de 30h semanais
Prefeitura de Teresópolis está contratando jovens apoio ao trânsito
São 20 novas vagas exclusivas para jovens de 18 a 22 anos
Publicado edital para contratação de professores para as escolas municipai
Inscrições gratuitas acontecem entre 14 e 16 de janeiro de 2026
Cinema de Teresópolis inaugura salas modernizadas com estreia de grande lançamento
Áreas de acesso e atendimento ao público também foram reorganizadas, com alterações no hall e no espaço de venda de alimentos
Chuvas intensas provocam alagamentos e acionamento de sirene em Teresópolis
Volumes de chuva chegaram a 97 mm em algumas regiões do município
Prefeitura decreta ponto facultativo em Teresópolis no dia das finais de Vasco e Flamengo
Repartições públicas poderão encerrar as atividades a partir das 12h
Teresópolis Convention elege Diretoria Executiva 2026-2027
Liderança tripla feminina inédita na entidade, somando forças com todo o trade para impulsionar o turismo de Teresópolis
