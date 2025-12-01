Chuvas intensas provocam alagamentos e acionamento de sirene em Teresópolis
Volumes de chuva chegaram a 97 mm em algumas regiões do município
Prefeitura decreta ponto facultativo em Teresópolis no dia das finais de Vasco e Flamengo
Repartições públicas poderão encerrar as atividades a partir das 12h
Teresópolis Convention elege Diretoria Executiva 2026-2027
Liderança tripla feminina inédita na entidade, somando forças com todo o trade para impulsionar o turismo de Teresópolis
Deputado Hugo Leal destaca importância do acordo que encerra litígio histórico na Quinta do Lebrão
Assinatura do acordo entre o INSS, a Secretaria do Patrimônio da União (SPU/MGI) e a Prefeitura de Teresópolis representa um marco histórico para cerca de 45 mil moradores da região
Segurança e turismo impulsionam novo ciclo de desenvolvimento do comércio em Teresópolis
Vice-presidente do Sincomércio destaca abertura de lojas nos feriados, integração com o digital e a parceria estratégica com o Sistema Fecomércio RJ
Teresópolis tem representante em destaque no Cosud RJ
Alex Castellar, subsecretário de gabinete do Governador e coordenador geral do evento foi escolhido para a leitura oficial da Carta do Rio de Janeiro