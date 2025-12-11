Rodiney Turl ressalta que esse fluxo populacional e turístico exige um comércio vibrante e preparadoReprodução Youtube Fecomercio
Segurança e turismo impulsionam novo ciclo de desenvolvimento do comércio em Teresópolis
Vice-presidente do Sincomércio destaca abertura de lojas nos feriados, integração com o digital e a parceria estratégica com o Sistema Fecomércio RJ
Teresópolis tem representante em destaque no Cosud RJ
Alex Castellar, subsecretário de gabinete do Governador e coordenador geral do evento foi escolhido para a leitura oficial da Carta do Rio de Janeiro
Comércio de Teresópolis pode estender horário em dezembro
Convenção Coletiva autoriza funcionamento até 22h e libera abertura nos domingos 14 e 21; trabalhadores terão folga compensatória e lanche indenizatório
Teresópolis celebra o Dia Nacional do Samba com programação na Feso Pro Arte
Iniciativa contou com a participação de atrações locais ligadas ao carnaval e ao samba de raiz
Casa do Papai Noel é inaugurada em Teresópolis
Espaço é ponto alto da vila natalina montada ao lado da Prefeitura
Caminhada celebra 100 cirurgias bariátricas realizadas por Hospital de Teresópolis
Promovido pelo HCTCO, que há três anos mantém um Centro de Obesidade e Cirurgia Bariátrica, evento também conscientizou sobre os cuidados com a saúde e o combate à obesidade
