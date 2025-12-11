Rodiney Turl ressalta que esse fluxo populacional e turístico exige um comércio vibrante e preparado - Reprodução Youtube Fecomercio

Rodiney Turl ressalta que esse fluxo populacional e turístico exige um comércio vibrante e preparadoReprodução Youtube Fecomercio

Publicado 11/12/2025 16:07

Em mais um episódio do videocast O RioPod+, o vice-presidente do Sincomércio Teresópolis, Rodiney Turl, fala sobre o dinamismo econômico da Região Serrana e destaca que a cidade vive um momento especial, impulsionado pelos avanços na segurança pública — hoje entre as melhores do país — e pela chegada de novos moradores que, após a pandemia, passaram a viver em Teresópolis enquanto mantêm suas atividades profissionais no Rio de Janeiro.

Rodiney Turl ressalta que esse fluxo populacional e turístico exige um comércio vibrante e preparado. Entre as conquistas recentes, ele aponta a adesão à abertura das lojas de rua nos feriados, mudança cultural decisiva para uma cidade turística.

“O consumidor quer ver a loja aberta. Se o shopping abre, a rua também pode abrir. Estamos conscientizando o empresário de que é lucrativo e fundamental para o turismo”, afirma, celebrando a união do setor em torno desse avanço.

A conversa aborda ainda a preparação para o Natal, com a cidade decorada e expectativa de vendas aquecidas, além do impacto de grandes eventos realizados em parceria com o Sesc RJ, como os festivais de Inverno e de Verão, que fortalecem a hotelaria e a gastronomia local. O secretário do Sincomércio Teresópolis destaca também o papel essencial do Sistema Fecomércio RJ no apoio ao sindicato, com suporte jurídico e capacitação para enfrentar desafios como a concorrência do e-commerce. Para ele, o caminho é o modelo híbrido.

“O digital cresce, mas a loja física oferece confiança e experiência. É preciso unir os dois”, diz.

Com trajetória de mais de quatro décadas no varejo e marcado pela defesa do associativismo, Rodiney Turl relembra a resiliência do setor durante a pandemia e encerra com uma mensagem de otimismo.

“O segredo do sucesso é começar sempre, ter a visão que vai dar certo”, reforça.