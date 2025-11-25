Pós corrida com kit de hidratação e frutas para os atletas - SixFour

Publicado 25/11/2025 14:20 | Atualizado 25/11/2025 15:21

O último sábado (22) foi marcado por mais uma celebração ao esporte com a realização do Treinão RV Fitness — uma corrida não competitiva que vem ganhando cada vez mais espaço no calendário de eventos esportivos. O formato de “treinão” tem como principal objetivo oferecer aos participantes uma experiência recreativa, com clima leve, acolhedor e motivador. Embora não haja disputa por colocação ou pódio, o evento segue os mesmos protocolos das provas oficiais de corrida: percurso definido, pontos de apoio, orientação técnica, segurança e toda a atmosfera de uma competição — mas sem o fator competitivo.

Realizado pela SixFour Eventos e produzido pela DC Run Assessoria de Corrida, o treinão teve largada na academia RV Fitness, localizada na Barra do Imbuí. O percurso de 7 km foi um dos destaques da manhã, combinando trechos de asfalto e trilha que desafiaram os corredores na medida certa, proporcionando uma vivência completa tanto para iniciantes quanto para atletas mais experientes.

A diversidade do trajeto — passando por vias urbanas e áreas de natureza — garantiu uma experiência dinâmica e empolgante. O clima de confraternização tomou conta do grupo, reforçando o propósito central do evento: incentivar a prática esportiva, estimular a saúde e aproximar pessoas por meio da corrida.

Taís Sampaio, da SixFour, que participa da organização de eventos de corrida na cidade, explica que os planos para 2026: “Já temos programadas três corridas e dois treinões, em modalidades de corrida que serão uma novidade para a cidade”, antecipou Taís.

“Só tenho a agradecer a cada corredor e parceiro que fez este dia ser tão especial. Foi mais que uma corrida. Foi a confirmação que, quando a gente une propósito, paixão e pessoas incríveis tudo flui e acontece”, comentou Douglas Cardozo, da DC Run.

Com excelente organização, energia contagiante e um cenário perfeito para colocar a performance à prova sem pressão, o Treinão deixou sua marca e já gera expectativa para as próximas edições.

Patrícia Trancoso, a primeira mulher a finalizar a corrida, aprovou a experiência: “Tudo super organizado, com staffs ao longo do percurso, garantindo segurança e hidratação devidas aos participantes. O trajeto, com variação de terrenos, possibilitou uma experiência deliciosa de atividade física para diferentes idades e níveis de condicionamento. O evento não só trouxe incentivo a quem busca possibilidades de atividade física, como apresentou alternativa de treino muito bacana para quem ama correr e se desafiar.”

