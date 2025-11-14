Coral Brasil Ensemble UFRJ - Reprodução Rede Sociais

Publicado 14/11/2025 09:36

Na próxima segunda-feira (17), às 19h30, o Teatro Feso será palco de uma apresentação especial da ópera O Grito de Mueda, a primeira ópera nacional de Moçambique, uma obra poderosa que une arte, resistência e memória histórica. O espetáculo integra a programação da Semana da Consciência Negra, celebrando a força e a herança cultural dos povos africanos. Os ingressos custam entre R$5 e R$10 e podem ser adquiridos pelo link bileto.sympla.com.br/event/112523.



Inspirada no Massacre de Mueda, ocorrido em 1960 no norte de Moçambique, a ópera retrata um dos episódios mais marcantes da história do país e símbolo da luta pela independência. A produção é resultado de uma criação coletiva que reuniu artistas de Moçambique, Argentina e Brasil, com direção geral de Maria José Chevitarese, direção cênica de José Henrique Moreira e regência de Feliciano de Castro Comé.



Com a participação do Coral Brasil Ensemble da UFRJ e da Camerata de Cordas da UFRJ, o espetáculo combina música, teatro e emoção em uma experiência única. Ao longo de um prólogo e três atos, a ópera revive o testemunho de uma anciã sobrevivente do massacre e as histórias de jovens, camponeses e líderes que lutaram por liberdade diante da opressão colonial.



As melodias e os ritmos são inspirados na tradição oral moçambicana, mas a composição é totalmente original, mesclando influências africanas, latino-americanas e contemporâneas. A apresentação é uma realização da Escola de Música da UFRJ, em parceria com o Centro Cultural Feso Pro Arte.