Coral Brasil Ensemble UFRJ Reprodução Rede Sociais
Inspirada no Massacre de Mueda, ocorrido em 1960 no norte de Moçambique, a ópera retrata um dos episódios mais marcantes da história do país e símbolo da luta pela independência. A produção é resultado de uma criação coletiva que reuniu artistas de Moçambique, Argentina e Brasil, com direção geral de Maria José Chevitarese, direção cênica de José Henrique Moreira e regência de Feliciano de Castro Comé.
Com a participação do Coral Brasil Ensemble da UFRJ e da Camerata de Cordas da UFRJ, o espetáculo combina música, teatro e emoção em uma experiência única. Ao longo de um prólogo e três atos, a ópera revive o testemunho de uma anciã sobrevivente do massacre e as histórias de jovens, camponeses e líderes que lutaram por liberdade diante da opressão colonial.
As melodias e os ritmos são inspirados na tradição oral moçambicana, mas a composição é totalmente original, mesclando influências africanas, latino-americanas e contemporâneas. A apresentação é uma realização da Escola de Música da UFRJ, em parceria com o Centro Cultural Feso Pro Arte.
Evento: O Grito de Mueda
Data: 17 de novembro de 2025
Hora: 19h30
Local: Teatro Feso
Ingressos: R$ 10 (inteira) | R$ 5 (meia)
Vendas: Sympla https://bileto.sympla.com.br/event/112523
