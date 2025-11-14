Iniciativa da Secretaria de Estado da Mulher, o Ônibus Lilás integra a política pública de enfrentamento à violência de gênero - Divulgação Prefeitura de Teresópolis

Publicado 14/11/2025 09:25

Mais de 700 atendimentos foram realizados, na quarta-feira (12), durante a ação do Ônibus Lilás na Praça Olímpica Luís de Camões, na Várzea, em Teresópolis. O evento ofereceu serviços gratuitos como orientação jurídica, exames de saúde, atividades de bem-estar e oficinas de arte.



“A presença do Ônibus Lilás nos municípios reforça o empenho do Estado em ampliar o acesso das mulheres aos serviços públicos, garantindo acolhimento humanizado e fortalecendo a rede de proteção”, destacou a secretária de Estado da Mulher, Heloisa Aguiar.



A iniciativa da Secretaria de Estado da Mulher (SEM-RJ) levou acolhimento, orientação e serviços especializados em parceria com a Prefeitura de Teresópolis, o Centro de Referência de Assistência Social (Cras), a OAB Mulher, a Fundação Leão XIII e o Detran-RJ.



“Infelizmente, conheci mulheres que apanhavam, e um serviço como esse oferecido pelo Ônibus Lilás é bom, porque ensina a gente a viver e a se proteger”, contou a aposentada Ethelvina Carreiro, de 82 anos.



Ex-dançarina, Ethelvina foi uma das primeiras a chegar e bailava animada ao som da música promovida por um artista local. Aproveitou para fazer teste de glicemia, medir a pressão e realizar uma limpeza de pele:



“Esse ônibus tem que vir mais vezes, porque muitas mulheres não têm condições de ir a um posto de saúde.”



Representando a OAB Mulher, Nitrione da Silveira Dallia, secretária-adjunta da OAB Teresópolis, reforçou a importância do evento. “Trouxemos um guia de apoio e informações sobre os direitos das mulheres em situação de violência. É uma honra participar e contribuir com orientação jurídica e acolhimento.”



No total, a ação realizou 714 atendimentos. O Ônibus Lilás se consolidou como uma das principais estratégias de interiorização das políticas públicas de proteção e valorização das mulheres fluminenses. Desde o início de 2025, o projeto já soma mais de 5 mil atendimentos em diferentes regiões do estado.

