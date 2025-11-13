Da esquerda para a direita, o maestro da Orquestra Sustentável, Edmilson Mello, o diretor da instituição, Jorge Maia, a auxiliar administrativa, Andressa Ribeiro, Rodrigo Valemtim e o vereador Calé Soares. - Divulgação

Publicado 13/11/2025 15:45

A Casa da Inovação de Teresópolis recebeu a visita do empreendedor e mentor em negócios e inovação Rodrigo Valentim na última segunda-feira (10). Rodrigo aproveitou a vinda à cidade onde participou de uma reunião de negócios para conhecer de perto o projeto desenvolvido na Casa, que tem se destacado como um espaço de fomento à criatividade, tecnologia e empreendedorismo no município.

Com quase três décadas de experiência no mundo dos negócios, Rodrigo tem direcionado sua atuação para o mercado financeiro, áreas em que aplica conceitos de tecnologia, gestão inteligente e transformação digital para impulsionar o crescimento de pessoas e empresas. Sua missão é inspirar e capacitar empreendedores a pensarem de forma inovadora, unindo propósito, método e performance para gerar impacto positivo na economia e na sociedade.

Durante a visita, Rodrigo conheceu as iniciativas que vêm sendo implementadas na Casa e destacou a importância de espaços como esse para o desenvolvimento local.

“Aos 16 anos, eu andava por essas ruas vendendo desinfetante. Hoje, aos 41, voltei como palestrante e mentor, e pude ver de perto o quanto a cidade evoluiu. Visitei o projeto e fiquei profundamente impactado. Como educador e criador da Mentoria Valentes, posso afirmar que esse projeto é um verdadeiro divisor de águas — não apenas pelos cursos oferecidos, mas pelo impacto que gera dentro das famílias, despertando novas possibilidades e transformando mentalidades”, disse Valentim.



Para ele, a Casa da Inovação tem potencial para se tornar um modelo nacional de políticas públicas inteligentes e humanas. Parabéns a todos os envolvidos. “Foi uma honra poder contribuir e compartilhar um pouco da minha visão com vocês”, conclui.



O diretor da Casa da Inovação, Jorge Maia, destacou a relevância da troca de experiências proporcionada pela visita: “Receber o Rodrigo é uma oportunidade de fortalecer conexões e trazer novas perspectivas para os projetos que estamos desenvolvendo. A Casa tem o papel de abrir portas para o conhecimento e o crescimento conjunto”, disse.

Também acompanharam a visita o maestro da Orquestra Sustentável, Edmilson Mello, a auxiliar administrativa da instituição, Andressa Ribeiro, e o vereador Calé Soares.

Sobre a Casa da Inovação de Teresópolis

Idealizada por Alex Castellar, a Casa da Inovação Estrada de Ferro Therezópolis oferece cursos gratuitos de Robótica, Desenvolvimento de Jogos, Digital Influencer, Criação de Aplicativos, Introdução à Informática, Edição de vídeos, Pilotagem de Drone, Reforço Escolar, Idiomas e Música. A instituição está localizada na Rua Beira Linha, nº 329, no bairro da Beira Linha. Recebe alunos a partir de 8 anos e 10% das vagas são para PCDs, que têm acompanhamento individualizado por uma mediadora psicopedagoga. Está nas redes sociais como @casadainovacaoteresopolis.