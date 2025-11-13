Da esquerda para a direita, o maestro da Orquestra Sustentável, Edmilson Mello, o diretor da instituição, Jorge Maia, a auxiliar administrativa, Andressa Ribeiro, Rodrigo Valemtim e o vereador Calé Soares.Divulgação
Para ele, a Casa da Inovação tem potencial para se tornar um modelo nacional de políticas públicas inteligentes e humanas. Parabéns a todos os envolvidos. “Foi uma honra poder contribuir e compartilhar um pouco da minha visão com vocês”, conclui.
O diretor da Casa da Inovação, Jorge Maia, destacou a relevância da troca de experiências proporcionada pela visita: “Receber o Rodrigo é uma oportunidade de fortalecer conexões e trazer novas perspectivas para os projetos que estamos desenvolvendo. A Casa tem o papel de abrir portas para o conhecimento e o crescimento conjunto”, disse.
Idealizada por Alex Castellar, a Casa da Inovação Estrada de Ferro Therezópolis oferece cursos gratuitos de Robótica, Desenvolvimento de Jogos, Digital Influencer, Criação de Aplicativos, Introdução à Informática, Edição de vídeos, Pilotagem de Drone, Reforço Escolar, Idiomas e Música. A instituição está localizada na Rua Beira Linha, nº 329, no bairro da Beira Linha. Recebe alunos a partir de 8 anos e 10% das vagas são para PCDs, que têm acompanhamento individualizado por uma mediadora psicopedagoga. Está nas redes sociais como @casadainovacaoteresopolis.
Casa da Inovação de Teresópolis recebe visita do empreendedor e mentor Rodrigo Valentim
Rodrigo conheceu as iniciativas que vêm sendo implementadas na Casa e destacou a importância de espaços como esse para o desenvolvimento local
