Equipes, organizadores, mentores e jurados - Divulgação

Equipes, organizadores, mentores e juradosDivulgação

Publicado 14/11/2025 09:12

Com uma agenda formada por palestras, workshops, atividades de networking e uma competição entre startups, aconteceu, em Teresópolis, o AgroInova Summit. O evento, realizado de 7 a 9 de novembro, na Escola Resolve, em Bonsucesso, no terceiro distrito do município, reuniu startups, especialistas e profissionais do agronegócio com o objetivo estimular a criação de soluções voltadas à eficiência no campo e ao uso de tecnologia na produção rural.

O idealizador do evento, Marcelo Oliveira, avaliou positivamente os resultados: "Estamos imensamente orgulhosos do que construímos com o AgroInova Summit. A energia vibrante, a criatividade e o potencial transformador das soluções apresentadas pelas startups foram verdadeiramente inspiradores. Este evento é a prova cabal de que o Brasil não apenas tem a capacidade, mas a vocação de liderar a transformação digital no agronegócio, gerando valor inestimável para produtores, compradores e para toda a sociedade."

Equipe do Movimento Empreendedor, organizador do evento Divulgação

“O AgroInova Summit mostrou a força do empreendedorismo rural e a relevância de iniciativas que estimulam inovação e soluções práticas para o campo. Para nós, da Gênesis, participar e apoiar esse movimento faz sentido porque acreditamos no impacto positivo que a tecnologia e o desenvolvimento local têm para toda a região. Incentivar projetos como este é uma forma de contribuir para o fortalecimento do ecossistema produtivo, gerar oportunidades e promover um ambiente mais favorável a novos negócios", opinou o mentor Guilherme Branco, Gerente de Marketing do grupo Gênesis, patrocinador do evento.

O gerente de marketing do Grupo Gênesis, Guilherme Branco, foi um dos mentores do summit Divulgação

Conheça as ideias vencedoras



1º lugar – Conecta Rural



A plataforma conecta produtores e compradores rurais por meio de geolocalização e algoritmos de roteirização. A equipe é formada por Alan Sequeira, Barbara Abreu, Rodrigo Ramos, Lucas Andrade, Gabor Faluhelyi e Verônica Knipfer. A solução busca reduzir perdas na produção e otimizar custos logísticos. A plataforma utiliza um modelo de assinaturas que varia de R$ 19,90 a R$ 149,90 por mês, além de acesso avulso a R$ 29,90. A startup afirma ter 85 clientes validados, negociações com 17 investidores e uma reunião marcada com a Prefeitura de Nova Friburgo em janeiro de 2026 para possível apoio institucional.



Equipe Conecta Rural Divulgação

1º lugar – Conecta RuralA plataforma conecta produtores e compradores rurais por meio de geolocalização e algoritmos de roteirização. A equipe é formada por Alan Sequeira, Barbara Abreu, Rodrigo Ramos, Lucas Andrade, Gabor Faluhelyi e Verônica Knipfer. A solução busca reduzir perdas na produção e otimizar custos logísticos. A plataforma utiliza um modelo de assinaturas que varia de R$ 19,90 a R$ 149,90 por mês, além de acesso avulso a R$ 29,90. A startup afirma ter 85 clientes validados, negociações com 17 investidores e uma reunião marcada com a Prefeitura de Nova Friburgo em janeiro de 2026 para possível apoio institucional.

2º lugar – AgroLocaFácil



A AgroLocaFácil apresentou uma plataforma para locação de maquinário agrícola, voltada a produtores sem acesso a crédito formal e a proprietários de equipamentos que enfrentam inadimplência. A equipe é composta por Camila Tayt-Sohn, Tharles Brito, Érico Paulo e David Barbosa. O serviço conecta produtores ao maquinário disponível e oferece mecanismos que visam reduzir riscos de não pagamento. A plataforma retém 10% do valor do aluguel, que é calculado por hora de uso. A equipe reúne experiência em agricultura familiar, operação de maquinário, finanças e UX Design.

Equipe AgroLocaFácil Divulgação



3º lugar – Agro Voz



A Agro Voz conquistou o terceiro lugar com uma solução que utiliza o WhatsApp para auxiliar pequenos produtores na gestão financeira e no registro das atividades da propriedade. A equipe inclui Ana Cristina Machado, Beatriz Fischer, Carlos Fischer, Gustavo Tayt-sohn, Leila Rangel, Miguel Caldas, Miguel Moreira, Pedro Henrique Machado, Raphael Ferreira, Thiago Coutinho e Thiago Quadros. O sistema funciona por meio de um agente de IA chamado Bento, que organiza informações enviadas por voz e gera painéis de gestão. A startup afirma que o uso do controle digital pode aumentar a margem líquida do produtor, com base em dados da Embrapa e do Sebrae. O modelo de negócios é baseado em assinaturas mensais, semestrais e anuais. 3º lugar – Agro VozA Agro Voz conquistou o terceiro lugar com uma solução que utiliza o WhatsApp para auxiliar pequenos produtores na gestão financeira e no registro das atividades da propriedade. A equipe inclui Ana Cristina Machado, Beatriz Fischer, Carlos Fischer, Gustavo Tayt-sohn, Leila Rangel, Miguel Caldas, Miguel Moreira, Pedro Henrique Machado, Raphael Ferreira, Thiago Coutinho e Thiago Quadros. O sistema funciona por meio de um agente de IA chamado Bento, que organiza informações enviadas por voz e gera painéis de gestão. A startup afirma que o uso do controle digital pode aumentar a margem líquida do produtor, com base em dados da Embrapa e do Sebrae. O modelo de negócios é baseado em assinaturas mensais, semestrais e anuais.

Equipe AgroVoz Divulgação



Voto Popular: Momitora AI – A Escolha do Público

Além do pódio oficial, o AgroInova Summit também celebrou o reconhecimento do público, que elegeu a Momitora AI como a startup vencedora pelo voto popular! A Momitora AI cativou a audiência com sua proposta inovadora e promissora, demonstrando grande potencial para impactar o agronegócio. A equipe que conquistou o coração do público é composta por Ezequiel Pacheco, Douglas Neves, Gabriel Garcia, Gustavo Rodrigues, Isis Pioneli, Klarissa Silva, Natan Melo e Thomas Nascimento. A paixão e a visão da Momitora AI ressoaram fortemente com os participantes, garantindo seu lugar de destaque como a favorita da comunidade. Voto Popular: Momitora AI – A Escolha do PúblicoAlém do pódio oficial, o AgroInova Summit também celebrou o reconhecimento do público, que elegeu a Momitora AI como a startup vencedora pelo voto popular! A Momitora AI cativou a audiência com sua proposta inovadora e promissora, demonstrando grande potencial para impactar o agronegócio. A equipe que conquistou o coração do público é composta por Ezequiel Pacheco, Douglas Neves, Gabriel Garcia, Gustavo Rodrigues, Isis Pioneli, Klarissa Silva, Natan Melo e Thomas Nascimento. A paixão e a visão da Momitora AI ressoaram fortemente com os participantes, garantindo seu lugar de destaque como a favorita da comunidade.

Equipe Monitora AI Divulgação

Fundado por Marcelo Oliveira, o Movimento Empreendedor é uma Organização sem fins lucrativos dedicada a fomentar a cultura empreendedora, conectar talentos e promover a inovação em diversos setores, com foco especial no agronegócio. Através de eventos, mentorias e comunidades, o Movimento Empreendedor busca impulsionar o desenvolvimento de novas soluções e fortalecer o ecossistema empreendedor no Brasil.