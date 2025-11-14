Equipes, organizadores, mentores e juradosDivulgação
1º lugar – Conecta Rural
A plataforma conecta produtores e compradores rurais por meio de geolocalização e algoritmos de roteirização. A equipe é formada por Alan Sequeira, Barbara Abreu, Rodrigo Ramos, Lucas Andrade, Gabor Faluhelyi e Verônica Knipfer. A solução busca reduzir perdas na produção e otimizar custos logísticos. A plataforma utiliza um modelo de assinaturas que varia de R$ 19,90 a R$ 149,90 por mês, além de acesso avulso a R$ 29,90. A startup afirma ter 85 clientes validados, negociações com 17 investidores e uma reunião marcada com a Prefeitura de Nova Friburgo em janeiro de 2026 para possível apoio institucional.
A AgroLocaFácil apresentou uma plataforma para locação de maquinário agrícola, voltada a produtores sem acesso a crédito formal e a proprietários de equipamentos que enfrentam inadimplência. A equipe é composta por Camila Tayt-Sohn, Tharles Brito, Érico Paulo e David Barbosa. O serviço conecta produtores ao maquinário disponível e oferece mecanismos que visam reduzir riscos de não pagamento. A plataforma retém 10% do valor do aluguel, que é calculado por hora de uso. A equipe reúne experiência em agricultura familiar, operação de maquinário, finanças e UX Design.
3º lugar – Agro Voz
A Agro Voz conquistou o terceiro lugar com uma solução que utiliza o WhatsApp para auxiliar pequenos produtores na gestão financeira e no registro das atividades da propriedade. A equipe inclui Ana Cristina Machado, Beatriz Fischer, Carlos Fischer, Gustavo Tayt-sohn, Leila Rangel, Miguel Caldas, Miguel Moreira, Pedro Henrique Machado, Raphael Ferreira, Thiago Coutinho e Thiago Quadros. O sistema funciona por meio de um agente de IA chamado Bento, que organiza informações enviadas por voz e gera painéis de gestão. A startup afirma que o uso do controle digital pode aumentar a margem líquida do produtor, com base em dados da Embrapa e do Sebrae. O modelo de negócios é baseado em assinaturas mensais, semestrais e anuais.
Voto Popular: Momitora AI – A Escolha do Público
Além do pódio oficial, o AgroInova Summit também celebrou o reconhecimento do público, que elegeu a Momitora AI como a startup vencedora pelo voto popular! A Momitora AI cativou a audiência com sua proposta inovadora e promissora, demonstrando grande potencial para impactar o agronegócio. A equipe que conquistou o coração do público é composta por Ezequiel Pacheco, Douglas Neves, Gabriel Garcia, Gustavo Rodrigues, Isis Pioneli, Klarissa Silva, Natan Melo e Thomas Nascimento. A paixão e a visão da Momitora AI ressoaram fortemente com os participantes, garantindo seu lugar de destaque como a favorita da comunidade.
