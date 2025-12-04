Empresas com empregados devem homologar termo de adesão à convenção coletiva - Divulgação

Empresas com empregados devem homologar termo de adesão à convenção coletivaDivulgação

Publicado 04/12/2025 05:59

O comércio de Teresópolis vai operar em horário ampliado durante o mês de dezembro, seguindo as regras estabelecidas na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria. Entre os dias 8 e 23 de dezembro, as lojas poderão funcionar das 9h às 22h. No dia 24, véspera de Natal, o expediente será permitido das 9h às 20h.

A convenção também libera o funcionamento nos dois domingos que antecedem o Natal — 14 e 21 de dezembro — com abertura autorizada das 9h às 18h30. O objetivo é permitir que o comércio atenda ao maior fluxo de consumidores típico do período, ampliando as oportunidades de venda no mês mais importante para o varejo.

Segundo o presidente do Sincomércio Teresópolis, Igor Edelstein, a medida reflete a tendência de aumento no movimento de fim de ano. “Dezembro é um período decisivo para o comércio. A ampliação do horário facilita o atendimento e melhora a experiência do consumidor”, afirma.

Direitos dos trabalhadores devem ser respeitados

A Convenção Coletiva determina regras específicas para o trabalho em horário estendido, incluindo folgas compensatórias para quem atuar nos domingos autorizados e pagamento de horas extras. As empresas devem observar rigorosamente todas as normas, garantindo o cumprimento integral dos direitos trabalhistas acordados entre sindicatos patronal e laboral.

“Nosso desejo é de que os comerciantes aproveitem este período para fortalecer relações, encantar clientes e fazer deste Natal um marco de crescimento para Teresópolis”, finalizou Igor.