Empresas com empregados devem homologar termo de adesão à convenção coletivaDivulgação
A convenção também libera o funcionamento nos dois domingos que antecedem o Natal — 14 e 21 de dezembro — com abertura autorizada das 9h às 18h30. O objetivo é permitir que o comércio atenda ao maior fluxo de consumidores típico do período, ampliando as oportunidades de venda no mês mais importante para o varejo.
A Convenção Coletiva determina regras específicas para o trabalho em horário estendido, incluindo folgas compensatórias para quem atuar nos domingos autorizados e pagamento de horas extras. As empresas devem observar rigorosamente todas as normas, garantindo o cumprimento integral dos direitos trabalhistas acordados entre sindicatos patronal e laboral.
Comércio de Teresópolis pode estender horário em dezembro
Convenção Coletiva autoriza funcionamento até 22h e libera abertura nos domingos 14 e 21; trabalhadores terão folga compensatória e lanche indenizatório
