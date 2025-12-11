Segundo o deputado, esse litígio histórico significa oferecer justiça social, segurança jurídica e esperança a milhares de famílias que há anos sonham com a sua casa regularizadaDivulgação
Deputado Hugo Leal destaca importância do acordo que encerra litígio histórico na Quinta do Lebrão
Assinatura do acordo entre o INSS, a Secretaria do Patrimônio da União (SPU/MGI) e a Prefeitura de Teresópolis representa um marco histórico para cerca de 45 mil moradores da região
Segurança e turismo impulsionam novo ciclo de desenvolvimento do comércio em Teresópolis
Vice-presidente do Sincomércio destaca abertura de lojas nos feriados, integração com o digital e a parceria estratégica com o Sistema Fecomércio RJ
Teresópolis tem representante em destaque no Cosud RJ
Alex Castellar, subsecretário de gabinete do Governador e coordenador geral do evento foi escolhido para a leitura oficial da Carta do Rio de Janeiro
Comércio de Teresópolis pode estender horário em dezembro
Convenção Coletiva autoriza funcionamento até 22h e libera abertura nos domingos 14 e 21; trabalhadores terão folga compensatória e lanche indenizatório
Teresópolis celebra o Dia Nacional do Samba com programação na Feso Pro Arte
Iniciativa contou com a participação de atrações locais ligadas ao carnaval e ao samba de raiz
Casa do Papai Noel é inaugurada em Teresópolis
Espaço é ponto alto da vila natalina montada ao lado da Prefeitura
