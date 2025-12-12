Da esquerda para a direita, Jannaina Costa (2ª vice-presidente), Ingrid Bosi, (1ª vice-presidente), Helem Azevedo (presidente) e Fabiano Ferreira (diretor financeiro) - Divulgação

Publicado 12/12/2025 12:36

Em uma eleição marcada pela expressiva participação dos associados e pela transparência do processo, o Teresópolis Convention & Visitors Bureau (TCVB) elegeu, nesta quarta-feira (10), a nova Diretoria Executiva para o biênio 2026-2027.

A Chapa “União por Teresópolis” foi escolhida pela Assembleia Geral Ordinária Eleitoral, realizada no auditório da ACIAT, e terá como presidente Helem de Azevedo Silva, em nome do Ibis Teresópolis. Ao seu lado, assumem a 1ª vice-presidência Ingrid Bosi, pelo Teresópolis Shopping e a 2ª vice-presidência Jannaina Vaz Costa, atual diretora de Marketing da instituição. Na diretoria financeira, segue Fabiano de Paula Ferreira, da Opus Contabilidade.

Pela primeira vez na história da instituição, a presidência e as duas vice-presidências serão ocupadas por mulheres, reforçando um marco de representatividade, renovação e fortalecimento do protagonismo feminino no setor de turismo e negócios da cidade.

Com quase vinte anos no setor de Turismo, Helem Azevedo assume com a missão de potencializar o que a atual gestão construiu e abrir novos caminhos para o desenvolvimento do turismo em Teresópolis. "São vinte anos vividos com muita entrega, estudo e paixão. É uma trajetória que me ensinou sobre acolhimento, trabalho em equipe, resiliência e inovação — e estou muito animada em poder colocar toda essa bagagem a serviço do Convention", afirmou.

Ingrid Bosi reforçou que seu compromisso é construir um caminho de evolução contínua para Teresópolis "Trabalhar pelo desenvolvimento do nosso destino é unir pessoas, gerar movimento e criar experiências que fazem a cidade se transformar", defendeu.

Pleito também elege Conselhos Fiscal e Diretor

Além da Diretoria Executiva, também foram eleitos o Conselho Fiscal — composto por Aline Balestrero Santos, Rogério Presciliano de Souza e Délcio dos Santos Parada, tendo Gabriela Pimentel do Amaral como suplente — e os membros do Conselho Diretor: Fábio Costa Velho, Pedro Alves e Pedro Paiva.

A nova gestão assume oficialmente em 1º de janeiro de 2026 e terá como prioridade fortalecer o posicionamento de Teresópolis como destino de turismo, eventos e negócios, ampliando parcerias, impulsionando a profissionalização do trade e promovendo ações integradas para o desenvolvimento econômico e institucional da cidade.

“Registramos nossos parabéns e profundo agradecimento às duas chapas concorrentes, que participaram do processo eleitoral de forma cordial, democrática e transparente. A presença de duas chapas qualificadas engrandeceu o debate e demonstrou a vitalidade da nossa Associação, contribuindo para o fortalecimento institucional do TCVB”, opinou o atual presidente da instituição, Pedro Alves.