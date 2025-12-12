Da esquerda para a direita, Jannaina Costa (2ª vice-presidente), Ingrid Bosi, (1ª vice-presidente), Helem Azevedo (presidente) e Fabiano Ferreira (diretor financeiro)Divulgação
Além da Diretoria Executiva, também foram eleitos o Conselho Fiscal — composto por Aline Balestrero Santos, Rogério Presciliano de Souza e Délcio dos Santos Parada, tendo Gabriela Pimentel do Amaral como suplente — e os membros do Conselho Diretor: Fábio Costa Velho, Pedro Alves e Pedro Paiva.
Teresópolis Convention elege Diretoria Executiva 2026-2027
Liderança tripla feminina inédita na entidade, somando forças com todo o trade para impulsionar o turismo de Teresópolis
Deputado Hugo Leal destaca importância do acordo que encerra litígio histórico na Quinta do Lebrão
Assinatura do acordo entre o INSS, a Secretaria do Patrimônio da União (SPU/MGI) e a Prefeitura de Teresópolis representa um marco histórico para cerca de 45 mil moradores da região
Segurança e turismo impulsionam novo ciclo de desenvolvimento do comércio em Teresópolis
Vice-presidente do Sincomércio destaca abertura de lojas nos feriados, integração com o digital e a parceria estratégica com o Sistema Fecomércio RJ
Teresópolis tem representante em destaque no Cosud RJ
Alex Castellar, subsecretário de gabinete do Governador e coordenador geral do evento foi escolhido para a leitura oficial da Carta do Rio de Janeiro
Comércio de Teresópolis pode estender horário em dezembro
Convenção Coletiva autoriza funcionamento até 22h e libera abertura nos domingos 14 e 21; trabalhadores terão folga compensatória e lanche indenizatório
Teresópolis celebra o Dia Nacional do Samba com programação na Feso Pro Arte
Iniciativa contou com a participação de atrações locais ligadas ao carnaval e ao samba de raiz
