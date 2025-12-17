Processo de revitalização do cespaço seguirá em novas fases ao longo do próximo anoDivulgação
Além das salas, áreas de acesso e atendimento ao público também foram reorganizadas, com alterações no hall e no espaço de venda de alimentos, o que deve facilitar a circulação dos frequentadores, especialmente em períodos de maior movimento.
Segundo a rede que opera o cinema, o processo de revitalização do cespaço seguirá em novas fases ao longo do próximo ano, com previsão de ampliação da capacidade de atendimento. A expectativa é fortalecer o papel do espaço como equipamento cultural e opção de lazer para moradores e visitantes da cidade.
O CineShow Teresópolis funciona no 3º piso do Teresópolis Shopping, na Rua Edmundo Bittencourt, no Centro. A programação completa, horários das sessões e valores dos ingressos podem ser consultados nos canais oficiais de divulgação da rede.
Cinema de Teresópolis inaugura salas modernizadas com estreia de grande lançamento
Áreas de acesso e atendimento ao público também foram reorganizadas, com alterações no hall e no espaço de venda de alimentos
Chuvas intensas provocam alagamentos e acionamento de sirene em Teresópolis
Volumes de chuva chegaram a 97 mm em algumas regiões do município
Prefeitura decreta ponto facultativo em Teresópolis no dia das finais de Vasco e Flamengo
Repartições públicas poderão encerrar as atividades a partir das 12h
Teresópolis Convention elege Diretoria Executiva 2026-2027
Liderança tripla feminina inédita na entidade, somando forças com todo o trade para impulsionar o turismo de Teresópolis
Deputado Hugo Leal destaca importância do acordo que encerra litígio histórico na Quinta do Lebrão
Assinatura do acordo entre o INSS, a Secretaria do Patrimônio da União (SPU/MGI) e a Prefeitura de Teresópolis representa um marco histórico para cerca de 45 mil moradores da região
Segurança e turismo impulsionam novo ciclo de desenvolvimento do comércio em Teresópolis
Vice-presidente do Sincomércio destaca abertura de lojas nos feriados, integração com o digital e a parceria estratégica com o Sistema Fecomércio RJ
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.