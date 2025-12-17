Processo de revitalização do cespaço seguirá em novas fases ao longo do próximo ano - Divulgação

Publicado 17/12/2025 16:06

O cinema de Teresópolis entra em uma nova etapa nesta quarta-feira (17), com a reabertura após a conclusão da primeira fase de revitalização do espaço. O público passa a contar agora com quatro salas atualizadas, incluindo uma nova, equipada com tecnologia de projeção mais avançada, melhorias no sistema de som e poltronas com maior nível de conforto.



Além das salas, áreas de acesso e atendimento ao público também foram reorganizadas, com alterações no hall e no espaço de venda de alimentos, o que deve facilitar a circulação dos frequentadores, especialmente em períodos de maior movimento.

As intervenções, que estão sendo executadas gradualmente, mantendo o funcionamento regular do cinema, buscam adequar o espaço aos padrões técnicos atuais de exibição cinematográfica.

A atualização da estrutura ocorre paralelamente à estreia de Avatar 3: Fogo e Cinzas, novo capítulo da franquia de ficção científica que chega às telas como um dos principais lançamentos do circuito comercial neste fim de ano.



Segundo a rede que opera o cinema, o processo de revitalização do cespaço seguirá em novas fases ao longo do próximo ano, com previsão de ampliação da capacidade de atendimento. A expectativa é fortalecer o papel do espaço como equipamento cultural e opção de lazer para moradores e visitantes da cidade.



O CineShow Teresópolis funciona no 3º piso do Teresópolis Shopping, na Rua Edmundo Bittencourt, no Centro. A programação completa, horários das sessões e valores dos ingressos podem ser consultados nos canais oficiais de divulgação da rede.