Selecionados serão contratados pelo período de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período
Publicado edital para contratação de professores para as escolas municipai
Inscrições gratuitas acontecem entre 14 e 16 de janeiro de 2026
Cinema de Teresópolis inaugura salas modernizadas com estreia de grande lançamento
Áreas de acesso e atendimento ao público também foram reorganizadas, com alterações no hall e no espaço de venda de alimentos
Chuvas intensas provocam alagamentos e acionamento de sirene em Teresópolis
Volumes de chuva chegaram a 97 mm em algumas regiões do município
Prefeitura decreta ponto facultativo em Teresópolis no dia das finais de Vasco e Flamengo
Repartições públicas poderão encerrar as atividades a partir das 12h
Teresópolis Convention elege Diretoria Executiva 2026-2027
Liderança tripla feminina inédita na entidade, somando forças com todo o trade para impulsionar o turismo de Teresópolis
Deputado Hugo Leal destaca importância do acordo que encerra litígio histórico na Quinta do Lebrão
Assinatura do acordo entre o INSS, a Secretaria do Patrimônio da União (SPU/MGI) e a Prefeitura de Teresópolis representa um marco histórico para cerca de 45 mil moradores da região
