Selecionados serão contratados pelo período de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período

Publicado 23/12/2025 11:15

A Prefeitura de Teresópolis lançou, na última sexta-feira (19), o edital para contratação temporária de 183 professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental/Educação Infantil. As vagas e cadastros de reserva são para suprir as necessidades da rede municipal de ensino. As inscrições gratuitas, com entrega de documentos, serão realizadas no período de 14 a 16 de janeiro de 2026, das 10h às 17h, na Secretaria de Educação (Rua Carmela Dutra, 475, em Agriões). O resultado final será publicado no DO eletrônico do município no dia 30/01/2026 e o início do exercício está previsto para 02/03/2026. Os selecionados serão contratados pelo período de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período. O edital, com data de inscrição, requisitos a serem preenchidos pelos futuros candidatos e documentos a serem apresentados, entre outras informações, pode ser consultado por meio do link https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario/#/diario/3204

