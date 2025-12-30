A norma altera parâmetros do zoneamento urbano e permite edificações com altura significativamente superior ao padrão histórico do municípioReprodução internet
A nova legislação autoriza a verticalização em trechos determinados da cidade, desde que os empreendimentos atendam a critérios como área mínima superior a 10 mil metros quadrados e limita a ocupação das edificações a 35% da área totaldos terrenos. Na prática, a lei abre caminho para grandes projetos imobiliários em regiões até então submetidas a regras mais restritivas de altura.
Críticas apontam falta de debate e riscos urbanos
Moradores, entidades civis, urbanistas e representantes de conselhos municipais avaliam, no entanto, que a aprovação da lei ocorreu sem amplo debate público e sem a participação efetiva de instâncias técnicas previstas no processo de planejamento urbano. Entre as principais preocupações levantadas estão: possível sobrecarga da infraestrutura urbana, como trânsito, abastecimento de água, esgotamento sanitário e serviços públicos; impactos ambientais e paisagísticos, com risco de descaracterização da identidade visual da cidade; questionamentos sobre a compatibilidade da Lei Complementar nº 351/2025 com o Plano Diretor Municipal.
Em posicionamento divulgado após a repercussão, a Prefeitura informou que a Lei Complementar nº 351/2025 foi aprovada dentro da legalidade e que nenhum empreendimento será autorizado sem o cumprimento integral das exigências técnicas, urbanísticas e ambientais. O governo municipal também afirma que todos os projetos passarão por análise dos órgãos competentes antes da liberação de alvarás.
Ministério Público acompanha o caso
A 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Teresópolis informou que acompanha o caso e avalia as implicações jurídicas da nova legislação. O Ministério Público prepara uma recomendação para que o município não aprove projetos que contrariem o Plano Diretor, com envio previsto após o recesso de fim de ano, no dia 5 de janeiro.
Lei dos 20 andares em Teresópolis no centro do debate urbano
Ministério Público acompanha o caso e prepara recomendações contrárias a projetos que vão de encontro ao Plano Diretor municipal
Taxa de turismo instituída em Teresópolis gera polêmica
Entidades do setor pedem diálogo, participação do trade turístico e critérios claros para aplicação dos recursos
Prefeitura de Teresópolis está contratando jovens apoio ao trânsito
São 20 novas vagas exclusivas para jovens de 18 a 22 anos
Publicado edital para contratação de professores para as escolas municipai
Inscrições gratuitas acontecem entre 14 e 16 de janeiro de 2026
Cinema de Teresópolis inaugura salas modernizadas com estreia de grande lançamento
Áreas de acesso e atendimento ao público também foram reorganizadas, com alterações no hall e no espaço de venda de alimentos
Chuvas intensas provocam alagamentos e acionamento de sirene em Teresópolis
Volumes de chuva chegaram a 97 mm em algumas regiões do município
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.