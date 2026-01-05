O contribuinte sem acesso à internet pode se dirigir ao balcão da Secretaria Municipal de Fazenda, no 1º piso da Prefeitura. O atendimento acontece de segunda a sexta, das 10h às 17hBruno Nepomuceno
Contribuinte que quitar IPTU em janeiro terá 15% de desconto em Teresópolis
Caso o pagamento integral seja ade 1º a 27 de fevereiro, o desconto será de 10%. Há opção de parcelamento em até 10 cotas, sem desconto.
Corredores de Teresópolis marcam presença na 100ª São Silvestre
Participação dos atletas reflete o crescimento da corrida de rua no município, que vem ganhando cada vez mais adeptos, especialmente entre mulheres
Lei dos 20 andares em Teresópolis no centro do debate urbano
Ministério Público acompanha o caso e prepara recomendações contrárias a projetos que vão de encontro ao Plano Diretor municipal
Taxa de turismo instituída em Teresópolis gera polêmica
Entidades do setor pedem diálogo, participação do trade turístico e critérios claros para aplicação dos recursos
Prefeitura de Teresópolis está contratando jovens apoio ao trânsito
São 20 novas vagas exclusivas para jovens de 18 a 22 anos
Publicado edital para contratação de professores para as escolas municipai
Inscrições gratuitas acontecem entre 14 e 16 de janeiro de 2026
