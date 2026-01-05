O contribuinte sem acesso à internet pode se dirigir ao balcão da Secretaria Municipal de Fazenda, no 1º piso da Prefeitura. O atendimento acontece de segunda a sexta, das 10h às 17h - Bruno Nepomuceno

Os contribuintes que quitarem o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2026 em cota única até o dia 30 de janeiro terão 15% de desconto. O boleto pode ser emitido pelo site da Prefeitura de Teresópolis por meio do link https://teresopolis.portalservicos.app.br/carne?menu=5 . Para imprimir, basta preencher o número do cadastro do imóvel.

Correção: Seguindo o Decreto nº 6.509/2025 (https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario/#/diario/3169), o IPTU teve 5,17% de correção, relativa à variação acumulada do IPCA de outubro de 2024 a setembro de 2025.

Descontos: A cota única paga até o dia 30 de janeiro tem 15% de desconto. Já para a cota única quitada de 1º a 27 de fevereiro, o desconto é de 10%.

Cota mensal: Outra opção, mas sem desconto, é fazer o pagamento em 10 cotas mensais, entre os meses de março e dezembro. Nesse caso, o vencimento ocorrerá entre os dias 5 e 8 do mês.

Pagamento: A quitação pode ser feita por guias on-line, disponíveis no site da Prefeitura de Teresópolis, ou por meio de carnês físicos, que serão distribuídos em data a ser anunciada.

O pagamento também poderá ser feito nas casas lotéricas; nas agências do Banco Santander e na Caixa Econômica Federal; e pelo internet banking e terminais de autoatendimento do Itaú e do Banco do Brasil.

Carnês: Os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano 2026 serão distribuídos em data a ser divulgada em breve. Porém, para facilitar a vida dos contribuintes, as guias para quitação do IPTU já estão disponíveis no site da Prefeitura de Teresópolis.

Atendimento presencial: O contribuinte sem acesso à internet pode se dirigir ao balcão da Secretaria Municipal de Fazenda, no 1º piso da Prefeitura (Av. Feliciano Sodré, 675, Várzea), e solicitar a impressão da cota única do IPTU 2026. O atendimento acontece de segunda a sexta, das 10h às 17h. Para facilitar, é solicitado que seja apresentada a guia ou o carnê do ano anterior.