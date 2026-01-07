A nova regra urbanística violaria princípios e diretrizes estabelecidos pelo Plano Diretor do município, além de ter sido editada sem a realização de estudos técnicos que justifiquem a alteração no perfil arquitetônico da cidadeSimulação Prédio IA
MP recomenda revogação da lei que permite prédio de 20 andares em Teresópolis
30º BPM promove 2ª Edição do Curso de Segurança Condominial
Treinamento é gratuito e aberto a síndicos, porteiros, administradores de condomínios e profissionais da área condominial
Contribuinte que quitar IPTU em janeiro terá 15% de desconto em Teresópolis
Caso o pagamento integral seja ade 1º a 27 de fevereiro, o desconto será de 10%. Há opção de parcelamento em até 10 cotas, sem desconto.
Corredores de Teresópolis marcam presença na 100ª São Silvestre
Participação dos atletas reflete o crescimento da corrida de rua no município, que vem ganhando cada vez mais adeptos, especialmente entre mulheres
Lei dos 20 andares em Teresópolis no centro do debate urbano
Ministério Público acompanha o caso e prepara recomendações contrárias a projetos que vão de encontro ao Plano Diretor municipal
Taxa de turismo instituída em Teresópolis gera polêmica
Entidades do setor pedem diálogo, participação do trade turístico e critérios claros para aplicação dos recursos
