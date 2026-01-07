Objetivo é diminuir vulnerabilidades e fortalecer mecanismos de proteção nos condomínios da região atendida pelo batalhãoReprodução rede social
O curso será realizado na sede da OAB – 13ª Subseção, em Teresópolis, e tem como objetivo capacitar os participantes com informações práticas e diretas sobre medidas de segurança predial e condominial — temas essenciais para o dia a dia dos profissionais que atuam em condomínios residenciais e comerciais.
Curso de Segurança Condominial do 30º BPM
Local: Sede da OAB – 13ª Subseção (R. Heitor de Moura Estevão, 270 - Várzea-Teresópolis)
Data: 13 de janeiro
Horário: 10h
As inscrições são gratuitas, mas com vagas limitadas — os interessados devem se inscrever por meio deste link.
Este tipo de formação tem ganhado destaque em ações comunitárias da Polícia Militar, reforçando que a segurança condominial vai além do monitoramento eletrônico, envolvendo procedimentos, práticas simples de prevenção e o engajamento de todos os responsáveis pela gestão do local.
30º BPM promove 2ª Edição do Curso de Segurança Condominial
Treinamento é gratuito e aberto a síndicos, porteiros, administradores de condomínios e profissionais da área condominial
