Objetivo é diminuir vulnerabilidades e fortalecer mecanismos de proteção nos condomínios da região atendida pelo batalhãoReprodução rede social

Publicado 07/01/2026 11:13

O 30º Batalhão de Polícia Militar (30º BPM) realiza no próximo dia 13 de janeiro, às 10h, a 2ª edição do Curso de Segurança Condominial, um treinamento gratuito voltado especialmente para síndicos, porteiros, administradores de condomínios e profissionais da área condominial que buscam melhorar a segurança e a prevenção de incidentes em seus empreendimentos.



O curso será realizado na sede da OAB – 13ª Subseção, em Teresópolis, e tem como objetivo capacitar os participantes com informações práticas e diretas sobre medidas de segurança predial e condominial — temas essenciais para o dia a dia dos profissionais que atuam em condomínios residenciais e comerciais. A iniciativa é parte dos esforços contínuos do 30º BPM para aproximar a comunidade das práticas de segurança e prevenção, promovendo diálogo direto com moradores, porteiros e gestores para diminuir vulnerabilidades e fortalecer mecanismos de proteção nos condomínios da região atendida pelo batalhão.



Curso de Segurança Condominial do 30º BPM

Local: Sede da OAB – 13ª Subseção (R. Heitor de Moura Estevão, 270 - Várzea-Teresópolis)

Data: 13 de janeiro

Horário: 10h



As inscrições são gratuitas, mas com vagas limitadas — os interessados devem se inscrever por meio



Este tipo de formação tem ganhado destaque em ações comunitárias da Polícia Militar, reforçando que a segurança condominial vai além do monitoramento eletrônico, envolvendo procedimentos, práticas simples de prevenção e o engajamento de todos os responsáveis pela gestão do local.

