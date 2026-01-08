Helem Azevedo, presidente eleita do TC&VB - Divulgação

Publicado 08/01/2026 11:23

O Teresópolis Convention & Visitors Bureau, organização sem fins lucrativos que trabalha para promover o turismo e os eventos na cidade, inicia um novo ciclo com foco na organização do destino e no fortalecimento institucional da entidade. À frente da nova gestão, a presidente Helem Azevedo, defende que a promoção turística só é eficaz quando sustentada por planejamento e dados concretos.

“Assumo a presidência do Teresópolis Convention com uma convicção muito clara: não existe promoção eficiente sem uma base sólida e bem estruturada”, afirma.

O primeiro passo da nova gestão será estrutural. A proposta inclui a atualização do destino turístico, com levantamento de dados reais, construção de inventários, fichas técnicas e a criação de um banco de imagens que represente Teresópolis de forma fiel. “A ideia é organizar o destino e mostrá-lo como ele é, no detalhe e com verdade”, destaca Helem.

Paralelamente, o Convention também passará por um processo de fortalecimento administrativo e financeiro. A ampliação de parcerias e a atração de novos mantenedores estão entre as prioridades da gestão. “Precisamos garantir autonomia e capacidade real de atuação para que o Convention cumpra seu papel de forma contínua e estratégica”, explica a presidente

Com a estrutura organizada, a nova gestão projeta Teresópolis como protagonista no cenário regional. “Teresópolis assume seu papel como eixo integrador de um destino regional forte, competitivo e sustentável, liderando uma estratégia madura para toda a Serra”, conclui Helem Azevedo.

Ao lado de Helem neste desafio estão Ingrid Bosi, pelo Teresópolis Shopping, e a jornalista Jannaina Vaz Costa, na vice-presidência. Fabiano de Paula Ferreira, da Opus Contabilidade, é o diretor financeiro. Os demais diretores ainda estão sendo convidados e devem ser anunciados em breve.

