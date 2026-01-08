Helem Azevedo, presidente eleita do TC&VBDivulgação
Nova gestão do Teresópolis Convention aposta na estruturação e no uso de dados para fortalecer o turismo regional
Proposta é organizar a "casa" e posicionar Teresópolis como eixo integrador do turismo na Serra
Redução de leitos SUS no Hospital das Clínicas gera preocupação em Teresópolis
Capacidade operacional da unidade vai cair de 150 parfa 107 leitos. Há impactos também em cirurgias, consultas e internações
MP recomenda revogação da lei que permite prédio de 20 andares em Teresópolis
A nova regra urbanística violaria princípios e diretrizes estabelecidos pelo Plano Diretor do município, além de ter sido editada sem a realização de estudos técnicos que justifiquem a alteração no perfil arquitetônico da cidade
30º BPM promove 2ª Edição do Curso de Segurança Condominial
Treinamento é gratuito e aberto a síndicos, porteiros, administradores de condomínios e profissionais da área condominial
Contribuinte que quitar IPTU em janeiro terá 15% de desconto em Teresópolis
Caso o pagamento integral seja ade 1º a 27 de fevereiro, o desconto será de 10%. Há opção de parcelamento em até 10 cotas, sem desconto.
Corredores de Teresópolis marcam presença na 100ª São Silvestre
Participação dos atletas reflete o crescimento da corrida de rua no município, que vem ganhando cada vez mais adeptos, especialmente entre mulheres
