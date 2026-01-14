Hospital das Clínicas de Teresópolis Costantino Ottaviano (HCTCO) é o maior prestador de serviços de saúde para o município de TeresópolisThiago Pereira Dantas
MPRJ pede à Justiça que Município de Teresópolis comprove os pagamentos acordados com o HCT
Medida refere-se ao acordo de prorrogação do convênio e de pagamento da dívida firmado entre o governo e a unidade de saúde
Lei que autoriza prédios de 20 andares segue no centro do debate público
Políticos e sociedade civil se mobilizam pela revogação da lei
Educação vai às ruas em Teresópolis por salários e direitos
Ato em frente à Prefeitura reúne servidores ativos e aposentados que cobram pagamento integral de salários e do 13º
Atraso no pagamento de aposentados gera protesto em Teresópolis
Prefeitura afirma ter dado início aos pagamentos nesta sexta-feira (9)
Nova gestão do Teresópolis Convention aposta na estruturação e no uso de dados para fortalecer o turismo regional
Proposta é organizar a "casa" e posicionar Teresópolis como eixo integrador do turismo na Serra
Redução de leitos SUS no Hospital das Clínicas gera preocupação em Teresópolis
Capacidade operacional da unidade vai cair de 150 parfa 107 leitos. Há impactos também em cirurgias, consultas e internações
MP recomenda revogação da lei que permite prédio de 20 andares em Teresópolis
A nova regra urbanística violaria princípios e diretrizes estabelecidos pelo Plano Diretor do município, além de ter sido editada sem a realização de estudos técnicos que justifiquem a alteração no perfil arquitetônico da cidade
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.