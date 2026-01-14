Verticalização no Alto continua preocupando a população de TeresópolisSimulação IA
Um dos posicionamentos mais duros partiu de Alex Castellar, subsecretário de Estado do Gabinete do Governador, ex candidato a prefeito da cidade. Em publicações em suas redes sociais, Castellar classificou a iniciativa como “crime” do ponto de vista urbanístico, da mobilidade humana, contra a cultura e a história da cidade e alertou para os riscos históricos de decisões tomadas sem critérios técnicos e sem participação popular. Ele comparou a atual lei ao período em que se autorizou a ocupação das margens do rio Paquequer — erro urbanístico que, segundo ele, cobra seu preço até hoje da cidade.
“A cidade precisa avançar de maneira organizada. Existem outras maneiras de se construir a cidade, existem outros espaços para se construir, mas não fazendo esse crime, esse absurdo no bairro do Alto. É uma lei que beneficia poucos em detrimento da população de Teresópolis”, afirmou Castellar. Para o subsecretário, a verticalização extrema da cidade representa um risco concreto à segurança, à paisagem e à qualidade de vida.
No campo jurídico, a contestação avançou. Já tramita na Justiça estadual uma ação popular que pede a anulação da lei. Um dos advogados da ação é o vereador carioca Pedro Duarte, referência em legislação urbanística e presidente da Comissão de Assuntos Urbanos da Câmara do Rio. Na petição, Duarte aponta uma série de ilegalidades, como o fato de a norma contrariar frontalmente o Plano Diretor Municipal, que estabelece limite de oito pavimentos para a região. A ação também questiona a ausência de parecer técnico que justifique o aumento expressivo do gabarito e denuncia a prática de spot zoning — quando alterações beneficiam áreas e proprietários específicos, ferindo os princípios da impessoalidade e da isonomia.
“O processo todo está cheio de ilegalidades. Criar um gabarito indevido pontual, sem critério técnico e sem participação popular, só beneficia poucas pessoas e compromete o futuro da cidade”, afirma Duarte no texto da ação, que pede a suspensão imediata dos efeitos da lei.
A pressão institucional já havia ganhado peso com a recente recomendação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), no dia 7 de janeiro, pela revogação da norma, onde afirma que a lei viola o Plano Diretor de Teresópolis. O órgão também alega que a norma foi aprovada sem estudos técnicos e sem a devida participação popular, ignorando conselhos municipais obrigatórios. O MPRJ também alerta que a mudança pode gerar impactos graves na infraestrutura urbana, no meio ambiente e na paisagem da cidade, especialmente por se tratar de um município serrano com áreas ambientalmente sensíveis.
Paralelamente, a sociedade civil se organiza. O Movimento Preserva Teresópolis divulgou, após reunião pública realizada nesta terça-feira (13), uma extensa carta de apoio à revogação da lei. No documento, o grupo ressalta que a mudança no padrão construtivo ignora o Plano Diretor, fragiliza áreas ambientalmente sensíveis e compromete a vocação ecológica e turística do município. A carta destaca que o bairro do Alto integra a zona de amortecimento do Parque Nacional da Serra dos Órgãos e alerta para os riscos da expansão urbana sem planejamento, lembrando episódios trágicos da história recente da cidade.
Entre manifestações públicas, ações judiciais, posicionamentos técnicos e mobilização popular, a chamada “lei dos 20 andares” deixou de ser apenas uma alteração urbanística. Tornou-se símbolo de um embate mais amplo sobre que cidade Teresópolis quer ser e como vai planejar seu futuro.
Lei que autoriza prédios de 20 andares segue no centro do debate público
Políticos e sociedade civil se mobilizam pela revogação da lei
