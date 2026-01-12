Os coordenadores do Sepe Teresópolis, Flávio Lopes e Carol QuintanaJ Costa
A mobilização contou com a presença de professores, servidores administrativos, aposentados e representantes sindicais. Participantes destacaram o impacto financeiro que os atrasos têm sobre suas vidas e famílias — enfatizando que a paralisação das atividades não é apenas reivindicatória, mas reflexo de um descontentamento acumulado em relação ao descumprimento de obrigações legais pela administração municipal.
Contexto mais amplo
Os protestos em Teresópolis não são um caso isolado. Na última quarta-feira (7), representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Teresópolis (SindPMT) realizaram uma manifestação em frente à sede da Prefeitura, cobrando a regularização imediata dos vencimentos e mais clareza no cronograma de pagamentos.
Os sindicatos mantêm a convocação para novas mobilizações ainda esta semana e nos próximos dias, buscando fortalecer a pressão por uma resposta efetiva da administração municipal. A categoria também planeja assembleias para decidir rumos da mobilização caso não obtenha garantias claras de quitação dos valores devidos.
Até o fechamento desta matéria, não houve pronunciamento oficial da Prefeitura de Teresópolis sobre o protesto. A administração municipal já alegou em momentos anteriores que desafios financeiros e negociações com o sindicato estavam em curso, sem que houvesse, entretanto, solução plena para quitar todos os débitos reivindicados pelos servidores.
