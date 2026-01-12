Os coordenadores do Sepe Teresópolis, Flávio Lopes e Carol Quintana - J Costa

Os coordenadores do Sepe Teresópolis, Flávio Lopes e Carol QuintanaJ Costa

Publicado 12/01/2026 11:53

Na manhã desta segunda-feira (12), profissionais da educação de Teresópolis mobilizaram-se em frente à sede da Prefeitura Municipal, no Palácio Teresa Cristina, em mais um protesto organizado pelo Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação (SEPE) e apoiado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (SINDPMT). A manifestação ocorre em meio a crescente insatisfação da categoria pela atraso no pagamento de salários, de parcelas de dezembro e de direitos como o 13º salário.

Os manifestantes reivindicam principalmente: o pagamento imediato dos salários em atraso, incluindo o 13º e parcelas referentes ao fim do ano anterior; garantia de quitação das parcelas de dezembro e do 14º salário para inativos; respeito aos direitos trabalhistas assegurados por lei, sem parcelamentos que dificultem o sustento dos servidores.



A mobilização contou com a presença de professores, servidores administrativos, aposentados e representantes sindicais. Participantes destacaram o impacto financeiro que os atrasos têm sobre suas vidas e famílias — enfatizando que a paralisação das atividades não é apenas reivindicatória, mas reflexo de um descontentamento acumulado em relação ao descumprimento de obrigações legais pela administração municipal.

“Hoje a situação está muito parecida com janeiro de 2025. Uma parte significativa dos aposentados não recebeu pagamento, os ativos não receberam dezembro integralmente e o 13º veio incompleto. Vamos organizar uma comissão e aguardar na porta do gabinete para ver se o prefeito vai nos receber”, afirmou Flávio Lopes, coordenador do SEPE.



Contexto mais amplo



Os protestos em Teresópolis não são um caso isolado. Na última quarta-feira (7), representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Teresópolis (SindPMT) realizaram uma manifestação em frente à sede da Prefeitura, cobrando a regularização imediata dos vencimentos e mais clareza no cronograma de pagamentos.



Os sindicatos mantêm a convocação para novas mobilizações ainda esta semana e nos próximos dias, buscando fortalecer a pressão por uma resposta efetiva da administração municipal. A categoria também planeja assembleias para decidir rumos da mobilização caso não obtenha garantias claras de quitação dos valores devidos.

Posicionamento da prefeitura



Até o fechamento desta matéria, não houve pronunciamento oficial da Prefeitura de Teresópolis sobre o protesto. A administração municipal já alegou em momentos anteriores que desafios financeiros e negociações com o sindicato estavam em curso, sem que houvesse, entretanto, solução plena para quitar todos os débitos reivindicados pelos servidores.