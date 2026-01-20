Tchakabum e Buchecha animam Teresópolis com shows gratuitos na Praça Olímpica - Divulgação

Tchakabum e Buchecha animam Teresópolis com shows gratuitos na Praça OlímpicaDivulgação

Publicado 20/01/2026 11:17

Teresópolis entra no clima do verão com apresentações especiais do Festival Sesc Verão 2026. O grupo Tchakabum se apresenta no dia 6 de fevereiro, às 20h, e Buchecha, com abertura, sobe ao palco no dia 7 de fevereiro, às 18h30 (show principal às 20h), ambos com entrada gratuita na Praça Olímpica. Os shows fazem parte de uma programação que celebra música, cultura, esporte e bem-estar.



O Sesc Verão 2026, que acontece de 17 de janeiro a 8 de fevereiro, oferece uma série de atividades esportivas, recreativas, culturais e de educação ambiental em diferentes pontos da cidade, como o Parque Nacional da Serra dos Órgãos (Parnaso), a Praça Olímpica e a unidade do Sesc Teresópolis, na Várzea.



A proposta é proporcionar experiências para todas as idades, estimulando hábitos saudáveis, contato com a natureza e convivência comunitária. Entre os destaques estão oficinas de fotografia da natureza, trilhas mediadas no Parnaso, esportes aquáticos como stand up paddle e caiaque, brinquedos infláveis, recreação infantil, aulões de dança e hidro dance, além de palestra e clínica de voleibol com a campeã olímpica Fabi Alvim.



A programação também aborda temas contemporâneos, como sustentabilidade e mudanças climáticas, por meio de ações lúdicas e educativas, especialmente nos espaços sustentáveis montados em áreas públicas da cidade. Todas as atividades são gratuitas, sujeitas à lotação, e algumas exigem inscrição prévia.



“O Sesc Verão é uma iniciativa que transforma a cidade, movimenta espaços públicos, aproxima as famílias e promove qualidade de vida. Para o comércio e os serviços, eventos como esse também têm impacto positivo, atraem pessoas, geram fluxo e fortalecem a imagem de Teresópolis como destino acolhedor e ativo. É um orgulho ver nossa cidade incluída em uma programação desse porte, que une lazer, esporte, educação ambiental e cidadania”, comenta Igor Edelstein, presidente do Sincomércio Teresópolis.



Com atividades distribuídas ao longo de janeiro e fevereiro, o Sesc Verão reforça o papel do esporte, lazer e cultura como ferramentas de bem-estar, inclusão e qualidade de vida, transformando o verão em um período de encontro, movimento e aprendizado para moradores e visitantes de Teresópolis.