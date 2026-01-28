Carnaval em Teresópolis - Divulgação

Publicado 28/01/2026 00:00

A Prefeitura de Teresópolis anunciou que o Carnaval 2026 está confirmado e desmentiu informações que apontavam para um possível cancelamento da festa. De acordo com o governo por meio de nota, a celebração seguirá o mesmo modelo adotado em 2025, com a participação de mais de 17 blocos, além de matinês e apresentações musicais distribuídas em quatro diferentes pontos da cidade.

A administração municipal esclareceu que os rumores surgiram a partir de uma decisão técnica de não executar, neste ano, o projeto de um grande bloco reunindo integrantes das escolas de samba, que seria financiado com recursos públicos. Conforme informou a Prefeitura, a escolha levou em consideração critérios orçamentários, financeiros e legais. A programação oficial do Carnaval deve ser anunciada em breve, informou o governo.