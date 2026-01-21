Denúncia de colunista apontou que o endereço do Instituto de Seleção e Tecnologia opera uma gráfica - Reprodução Internet

Denúncia de colunista apontou que o endereço do Instituto de Seleção e Tecnologia opera uma gráficaReprodução Internet

Publicado 21/01/2026 10:24

A contratação da empresa que vai organizar o próximo concurso público de Teresópolis virou alvo de questionamentos nas redes sociais nos últimos dias. Publicações sugerem supostas irregularidades envolvendo o Instituto de Seleção e Tecnologia — Instituto Seleção, responsável pelo planejamento, organização e execução do certame que prevê vagas efetivas, temporárias e formação de cadastro de reserva. Diante da repercussão, a Prefeitura de Teresópolis divulgou nota oficial, nesta terça-feira (20), esclarecendo os pontos levantados e classificando as informações que circulam como “inverídicas”.



Segundo o governo municipal, o Instituto Seleção, possui atestados de capacidade técnica emitidos por diversos órgãos públicos, entre eles o Ministério da Defesa / Exército Brasileiro, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conselhos regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Crefito 1 e 15), além de prefeituras e instituições como o Instituto Nacional de Câncer (INCA).



Outro ponto que gerou desconfiança foi o funcionamento da empresa em mais de um endereço. A Prefeitura esclareceu que essa prática era regular e compatível com a natureza das atividades exercidas: um imóvel era utilizado para funções administrativas e outro como parque gráfico, responsável pelas atividades operacionais.



Atualmente, todas as operações do Instituto Seleção estão concentradas em um único endereço, na Rua Humberto de Campos, em Nova Iguaçu. De acordo com a nota, o local possui laudo técnico de vistoria emitido pelo Exército Brasileiro, que atesta a regularidade e adequação das instalações.



A empresa também afirmou estar à disposição para receber visitas técnicas presenciais, caso haja interesse de órgãos ou da própria administração municipal, como forma de ampliar a transparência.



Em sua manifestação, a Prefeitura de Teresópolis repudiou “veementemente as falsas informações que tentam distorcer as realizações do Governo”.



O concurso público é aguardado por milhares de candidatos e representa uma das principais ações da gestão para recompor o quadro de servidores do município. Até o momento, ainda não foi publicado o edital do certamen, no entanto já está definido que o concurso oferecerá cargos para os níveis escolaridade fundamental, médio e superior e que os valores de taxa de inscrição serão, respectivamente, R$ 40, R$ 50 e R$ 58.

O último concurso realizado em Teresópolis foi voltado exclusivamente para professores municipais, com 301 vagas e cadastro de reserva, organizado em 2020–2021.