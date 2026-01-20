Instituição recebe alunos de todos os bairros Divulgação

Mais artigos de O Dia
O Dia
A Casa da Inovação Estrada de Ferro Therezópolis, localizada na Beira Linha, está com inscrições abertas até dia 30 de janeiro para as turmas do primeiro semestre de 2026. Os interessados devem fazer a pré-inscrição online (https://forms.gle/PtRbdgwN9No1ijcx9). Para garantir a vaga, o aluno maior de 18 anos ou o responsável deve procurar a instituição de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, com documento de identidade do aluno (RG ou certidão de nascimento), documento do responsável (em caso de menores) e comprovante de residência.

São oferecidas vagas para os cursos gratuitos de Robótica (8 a 17 anos), Criação de Games (8 a 17 anos), Introdução à Informática (a partir dos 18 anos), Informática Teens (de 12 a 17 anos), Inclusão Digital 60+ (a partir dos 60 anos), Criação de Aplicativos (a partir dos 12 anos), Iniciação na Língua Inglesa (a partir dos 12 anos) e Música (8 a 17 anos). Inclusiva, a Casa da Inovação recebe alunos com deficiência. Não é necessário ser morador do bairro. As aulas terão início em fevereiro, de acordo com o cronograma de cada turma que será informado pela instituição.

“A Casa da Inovação nasceu para transformar vidas através da educação e da tecnologia. Ver o interesse da comunidade crescer a cada ciclo reforça que estamos no caminho certo: democratizando o acesso ao conhecimento, despertando talentos e preparando Teresópolis para um futuro mais inovador e inclusivo”, afirma Alex Castellar, idealizador do projeto.
Casa da Inovação é uma iniciativa de Alex Castellar - Divulgação
Casa da Inovação é uma iniciativa de Alex CastellarDivulgação


A Casa da Inovação está localizada na Rua Beira Linha, nº 329, no bairro da Beira Linha, com funcionamento de segunda a sexta, das 9h às 18h e aos sábados, das 9h às 15h. A instituição é mantida com o apoio de recursos de emenda parlamentar destinada pelo Deputado Federal Altineu Cortes. A missão da casa é popularizar a ciência, promover o empoderamento digital e preparar os alunos para o mercado de trabalho e para as profissões do futuro. Ao longo dos dois anos de atuação, a instituição já formou mais de 1 mil alunos.

Serviço:
Inscrições para cursos gratuitos da Casa da Inovação
De 19 a 30 de janeiro
Pré-inscrição online: https://forms.gle/PtRbdgwN9No1ijcx9
Matrícula: Rua Beira Linha, 329, Beira Linha
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h
fotogaleria
Instituição recebe alunos de todos os bairros
Casa da Inovação é uma iniciativa de Alex Castellar
Você pode gostar
Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.