São oferecidas vagas para os cursos gratuitos de Robótica (8 a 17 anos), Criação de Games (8 a 17 anos), Introdução à Informática (a partir dos 18 anos), Informática Teens (de 12 a 17 anos), Inclusão Digital 60+ (a partir dos 60 anos), Criação de Aplicativos (a partir dos 12 anos), Iniciação na Língua Inglesa (a partir dos 12 anos) e Música (8 a 17 anos). Inclusiva, a Casa da Inovação recebe alunos com deficiência. Não é necessário ser morador do bairro. As aulas terão início em fevereiro, de acordo com o cronograma de cada turma que será informado pela instituição.
“A Casa da Inovação nasceu para transformar vidas através da educação e da tecnologia. Ver o interesse da comunidade crescer a cada ciclo reforça que estamos no caminho certo: democratizando o acesso ao conhecimento, despertando talentos e preparando Teresópolis para um futuro mais inovador e inclusivo”, afirma Alex Castellar, idealizador do projeto.
A Casa da Inovação está localizada na Rua Beira Linha, nº 329, no bairro da Beira Linha, com funcionamento de segunda a sexta, das 9h às 18h e aos sábados, das 9h às 15h. A instituição é mantida com o apoio de recursos de emenda parlamentar destinada pelo Deputado Federal Altineu Cortes. A missão da casa é popularizar a ciência, promover o empoderamento digital e preparar os alunos para o mercado de trabalho e para as profissões do futuro. Ao longo dos dois anos de atuação, a instituição já formou mais de 1 mil alunos.
Serviço:
Inscrições para cursos gratuitos da Casa da Inovação
De 19 a 30 de janeiro
Pré-inscrição online: https://forms.gle/PtRbdgwN9No1ijcx9
Matrícula: Rua Beira Linha, 329, Beira Linha
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h
