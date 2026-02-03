Aulas já começaram e novas turmas iniciam nos próximos dias - Jannaina Costa

Aulas já começaram e novas turmas iniciam nos próximos diasJannaina Costa

Publicado 03/02/2026 18:09

Prorrogadas até 6 de fevereiro, as inscrições para os cursos gratuitos da Casa da Inovação Estrada de Ferro Therezópolis, localizada no bairro da Beira Linha. A instituição oferece formação em diferentes áreas de tecnologia, inovação e cultura para crianças, adolescentes, adultos e idosos. Estão disponíveis turmas de Robótica e Criação de Games, voltadas para alunos de 8 a 17 anos; Informática Teens (12 a 17 anos); Introdução à Informática (a partir dos 18 anos); Inclusão Digital 60+; Criação de Aplicativos (a partir dos 12 anos); Iniciação na Língua Inglesa (a partir dos 12 anos) e Música (8 a 17 anos). A instituição também recebe alunos com deficiência e não exige que os participantes sejam moradores do bairro.

As aulas terão início em fevereiro, de acordo com o cronograma específico de cada turma, que será informado pela instituição. A proposta da Casa da Inovação é ampliar o acesso ao conhecimento, estimular o desenvolvimento de habilidades digitais e preparar os alunos para o mercado de trabalho e para as profissões do futuro.

Para o idealizador do projeto, Alex Castellar, a iniciativa tem impacto direto na transformação social da cidade. “A Casa da Inovação nasceu para transformar vidas por meio da educação e da tecnologia. O crescimento do interesse da população a cada ciclo mostra que estamos cumprindo nosso papel de democratizar o conhecimento, revelar talentos e contribuir para um futuro mais inovador e inclusivo em Teresópolis”, afirma.

Instalada na Rua Beira Linha, nº 329, a Casa da Inovação funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 15h. O projeto é mantido com recursos de emenda parlamentar destinada pelo deputado federal Altineu Côrtes e, ao longo de dois anos de atuação, já formou mais de mil alunos.