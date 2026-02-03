Aulas já começaram e novas turmas iniciam nos próximos diasJannaina Costa
As inscrições seguem abertas até o dia 6 de fevereiro. Os interessados devem realizar a pré-inscrição online, por meio do formulário disponível em https://abre.ai/oAwB. Para a confirmação da vaga, o aluno maior de 18 anos, ou o responsável legal no caso de menores, deve comparecer presencialmente à Casa da Inovação, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, portando documento de identidade do aluno (RG ou certidão de nascimento), documento do responsável e comprovante de residência.
Serviço:
Inscrições para cursos gratuitos da Casa da Inovação
Até 06 de fevereiro
Pré-inscrição online: https://abre.ai/oAwB
Matrícula: Rua Beira Linha, 329, Beira Linha
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h
