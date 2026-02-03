Aulas já começaram e novas turmas iniciam nos próximos diasJannaina Costa

Prorrogadas até 6 de fevereiro, as inscrições para os cursos gratuitos da Casa da Inovação Estrada de Ferro Therezópolis, localizada no bairro da Beira Linha. A instituição oferece formação em diferentes áreas de tecnologia, inovação e cultura para crianças, adolescentes, adultos e idosos. Estão disponíveis turmas de Robótica e Criação de Games, voltadas para alunos de 8 a 17 anos; Informática Teens (12 a 17 anos); Introdução à Informática (a partir dos 18 anos); Inclusão Digital 60+; Criação de Aplicativos (a partir dos 12 anos); Iniciação na Língua Inglesa (a partir dos 12 anos) e Música (8 a 17 anos). A instituição também recebe alunos com deficiência e não exige que os participantes sejam moradores do bairro.
As aulas terão início em fevereiro, de acordo com o cronograma específico de cada turma, que será informado pela instituição. A proposta da Casa da Inovação é ampliar o acesso ao conhecimento, estimular o desenvolvimento de habilidades digitais e preparar os alunos para o mercado de trabalho e para as profissões do futuro.
Para o idealizador do projeto, Alex Castellar, a iniciativa tem impacto direto na transformação social da cidade. “A Casa da Inovação nasceu para transformar vidas por meio da educação e da tecnologia. O crescimento do interesse da população a cada ciclo mostra que estamos cumprindo nosso papel de democratizar o conhecimento, revelar talentos e contribuir para um futuro mais inovador e inclusivo em Teresópolis”, afirma.
Instalada na Rua Beira Linha, nº 329, a Casa da Inovação funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 15h. O projeto é mantido com recursos de emenda parlamentar destinada pelo deputado federal Altineu Côrtes e, ao longo de dois anos de atuação, já formou mais de mil alunos.
Como se inscrever
As inscrições seguem abertas até o dia 6 de fevereiro. Os interessados devem realizar a pré-inscrição online, por meio do formulário disponível em https://abre.ai/oAwB. Para a confirmação da vaga, o aluno maior de 18 anos, ou o responsável legal no caso de menores, deve comparecer presencialmente à Casa da Inovação, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, portando documento de identidade do aluno (RG ou certidão de nascimento), documento do responsável e comprovante de residência.

Serviço:
Inscrições para cursos gratuitos da Casa da Inovação
Até 06 de fevereiro
Pré-inscrição online: https://abre.ai/oAwB
Matrícula: Rua Beira Linha, 329, Beira Linha
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h
