Único bloco do interior, Dona Teresinha desfila na terça-feira, às 9h, com concentração no Campinho de Venda NovaReprodução
Confira a programação divulgada:
Bondporre: Sai no domingo (15), com concentração às 13h e cortejo às 18h, na Avenida Feliciano Sodré, 168, na Várzea.
Gatos Pingados: Desfila na terça-feira (17). A concentração será às 13h, no Espaço Higino, com cortejo às 16h até a Avenida Oliveira Botelho, 365, no Alto.
Ora Pois Pois: Desfila no domingo (15), com concentração às 14h, na Casa de Portugal.
Dona Terezinha: A folia começa cedo na terça-feira (17), com saída às 9h, no Campinho de Venda Nova.
União Rosário: Sai no domingo (15), com concentração às 10h30, no bairro Rosário, com desfile marcado para as 13h na própria localidade.
Bloco do Rola: Desfila no domingo (15), com saída do Clube Comary.
A variedade de estilos e horários reforça a proposta de um Carnaval espalhado pela cidade, permitindo que moradores e visitantes escolham onde e como aproveitar a festa. A recomendação é que os foliões acompanhem possíveis atualizações na programação e participem com responsabilidade, garantindo um ambiente seguro e acolhedor para todos.
