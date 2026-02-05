Único bloco do interior, Dona Teresinha desfila na terça-feira, às 9h, com concentração no Campinho de Venda Nova - Reprodução

Confira a programação divulgada: Com a contagem regressiva para o Carnaval, Teresópolis se prepara para muitos dias de folia com os blocos carnavalescos que prometem levar música, cor e animação para diferentes bairros da cidade. Além dos desfiles já anunciados dos blocos ligados à Associação de Blocos — com agenda já divulgada — outros blocos tradicionais do município também já confirmaram seus desfiles, reforçando a diversidade e a força da cultura carnavalesca de rua na cidade.Confira a programação divulgada: Blocogu: O grupo realiza seu ensaio geral no domingo (8), das 12h às 17h, no Espaço Cultural Higino. O desfile acontece no sábado (14) com concentração às 11h, na Rua Slooper, 232, e cortejo previsto para as 14h.



Bondporre: Sai no domingo (15), com concentração às 13h e cortejo às 18h, na Avenida Feliciano Sodré, 168, na Várzea.



Gatos Pingados: Desfila na terça-feira (17). A concentração será às 13h, no Espaço Higino, com cortejo às 16h até a Avenida Oliveira Botelho, 365, no Alto.



Ora Pois Pois: Desfila no domingo (15), com concentração às 14h, na Casa de Portugal.



Dona Terezinha: A folia começa cedo na terça-feira (17), com saída às 9h, no Campinho de Venda Nova.



União Rosário: Sai no domingo (15), com concentração às 10h30, no bairro Rosário, com desfile marcado para as 13h na própria localidade.



Bloco do Rola: Desfila no domingo (15), com saída do Clube Comary.



A variedade de estilos e horários reforça a proposta de um Carnaval espalhado pela cidade, permitindo que moradores e visitantes escolham onde e como aproveitar a festa. A recomendação é que os foliões acompanhem possíveis atualizações na programação e participem com responsabilidade, garantindo um ambiente seguro e acolhedor para todos.

