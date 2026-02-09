Com o tema "Essa dor é de todos nós", a iniciativa ampliou o diálogo sobre a fibromialgia, condição crônica que afeta milhares de pessoas - Divulgação

Publicado 09/02/2026

Teresópolis foi palco do 2º Encontro “Fibromialgia em Foco”, no último sábado (7), evento voltado à conscientização, informação e acolhimento das pessoas que convivem com a fibromialgia. Realizado na Universidade Estácio de Sá – campus Várzea, o encontro reuniu mais de 100 participantes entre pacientes, familiares, profissionais de saúde, estudantes e representantes do poder público.

Com o tema “Essa dor é de todos nós”, a iniciativa ampliou o diálogo sobre a fibromialgia, condição crônica que afeta milhares de pessoas e ainda enfrenta desafios relacionados ao diagnóstico, ao tratamento adequado e ao reconhecimento social.

Entre os principais temas debatidos estiveram os avanços e desafios das Clínicas da Dor no atendimento aos fibromiálgicos, além da Lei nº 15.176/2025, sancionada em julho de 2025, que reconhece a fibromialgia e doenças correlatas como deficiência para efeitos legais no Brasil, com vigência a partir de 20 de janeiro de 2026. A legislação equipara os pacientes às Pessoas com Deficiência (PcD), garantindo acesso a direitos como cotas em concursos públicos, isenção de impostos (IPI), Benefício de Prestação Continuada (BPC) e atendimento especializado.

Durante o encontro, o deputado federal Hugo Leal destacou que, por meio de seu projeto de lei, irá buscar viabilizar a implantação de Clínicas da Dor com equipes multidisciplinares na Região Serrana, e Teresópolis poderá ser a primeira cidade a receber esse modelo de atendimento especializado, ampliando o cuidado e a qualidade de vida dos pacientes.

Estiveram presentes o deputado federal Hugo Leal, a secretária municipal de Esporte Erika Marra, a presidente da AFIRJ, Soraya Marchito, os vereadores Caio Pfister, Cacau Repórter e Hygor Faraco, além de Cristina Gomes, assessora do vereador Dudu do Resgate. A reunião foi conduzida por Ana Rozino, diretora da AFIRJ Teresópolis.

A realização foi da AFIRJ Teresópolis – Associação de Pessoas com Fibromialgia no Rio de Janeiro, com apoio da Prefeitura Municipal de Teresópolis, por meio das Secretarias Municipais de Saúde e de Esporte, além de parceiros institucionais comprometidos com a promoção da saúde, do respeito e da inclusão.

O evento reforçou a importância da informação, do acolhimento e da construção de políticas públicas que garantam dignidade, empatia e mais qualidade de vida às pessoas com fibromialgia.