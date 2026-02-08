Caminhão teria invadido pista contrária atingindo outros veículos - Reprodução redes sociais

Publicado 08/02/2026 11:25

A Prefeitura Municipal de Teresópolis determinou a decretação de Luto Oficial de três dias pelas três vítimas do grave acidente ocorrido na noite deste sábado (7) na Estrada RJ-116, Rio-Teresópolis, na altura do Monte Olivete, em Guapimirim, envolvendo uma van de transporte de pacientes do município.



As vítimas fatais do acidente, que se encontravam na van, foram identificadas como Ana Paula Souza de Rezende, 58 anos; Marlon Pereira Pontes, 34 anos; e Tiago da Conceição Silva, 30 anos. Todos eram parentes de pacientes do município que se encontram em tratamento fora da cidade. Os feridos foram encaminhados para o Hospital das Clínicas de Teresópolis e passam bem, segundo nota da Prefeitura.

O local onde ocorreu a colisão fica na subida da serra, sendo uma área de transição da Baixada Fluminense para Região Serrana. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo de grande porte colidiu em outro caminhão e mais dois automóveis, além da van. Por volta das 20h, a via chegou a funcionar em esquema de pare e siga. A Polícia Civil investiga as causas da tragédia.





