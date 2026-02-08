Caminhão teria invadido pista contrária atingindo outros veículosReprodução redes sociais
As vítimas fatais do acidente, que se encontravam na van, foram identificadas como Ana Paula Souza de Rezende, 58 anos; Marlon Pereira Pontes, 34 anos; e Tiago da Conceição Silva, 30 anos. Todos eram parentes de pacientes do município que se encontram em tratamento fora da cidade. Os feridos foram encaminhados para o Hospital das Clínicas de Teresópolis e passam bem, segundo nota da Prefeitura.
