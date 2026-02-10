Representantes do Senac RJ recebem o Selo Cofen de QualidadeDivulgação Senac RJ
Com validade de três anos, a certificação é um marco para a unidade, que após rigoroso processo de avaliação, se torna a quinta unidade Senac RJ do estado do Rio de Janeiro a receber o selo. A primeira foi a de Botafogo, em setembro de 2024, sucedida pelas de Resende, Campos e Niterói. Também foram chanceladas outras unidades: Campo Grande, certificada em 23 de janeiro; Nova Friburgo, que tem solenidade prevista para 05 de março; e Itaperuna para 09 de abril. Essa conquista reforça o compromisso do Senac RJ com a excelência na entrega de um ensino de qualidade e na formação de profissionais qualificados para desempenhar funções essenciais na área de saúde.
O Cofen, por meio do Programa Nacional da Qualidade, instituiu o Selo e a Certificação da Qualidade seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS).
