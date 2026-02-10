Representantes do Senac RJ recebem o Selo Cofen de Qualidade - Divulgação Senac RJ

Representantes do Senac RJ recebem o Selo Cofen de QualidadeDivulgação Senac RJ

Publicado 10/02/2026 12:01

A unidade Senac Teresópolis acaba de receber, com 99% de conformidade, o Selo de Qualidade Cofen, a mais importante certificação brasileira de qualidade no ensino do curso Técnico em Enfermagem. A cerimônia de entrega foi realizada na noite da última sexta-feira (6), no auditório da unidade, com a presença da conselheira fede­ral do Conselho Federal de En­fermagem (Cofen), Ellen Peres, da conselheira do Coren RJ, Camila Matheus Carvalho, da deputada federal, Enfermeira Rejane e dos representantes do Senac RJ, como a gerente da unidade e a supervisora técnica, Marcela Sampaio e Fernanda Lima, respectivamente, além do especialista de Saúde, Manoel Silva. Até o presente momento, essa foi unidade mais bem avaliada pelo Conselho.



Com validade de três anos, a certificação é um marco para a unidade, que após rigoroso processo de avaliação, se torna a quinta unidade Senac RJ do estado do Rio de Janeiro a receber o selo. A primeira foi a de Botafogo, em setembro de 2024, sucedida pelas de Resende, Campos e Niterói. Também foram chanceladas outras unidades: Campo Grande, certificada em 23 de janeiro; Nova Friburgo, que tem solenidade prevista para 05 de março; e Itaperuna para 09 de abril. Essa conquista reforça o compromisso do Senac RJ com a excelência na entrega de um ensino de qualidade e na formação de profissionais qualificados para desempenhar funções essenciais na área de saúde.

"Estamos muito orgulhosos desta certfiicação que reforça a posição do Senac Teresópolis como referência no padrão de ensino técnico, especialmente para os futuros Técnicos em Enfermagem da cidade e da região. Parabéns a toda a equipe do Senac", comentou Igor Edelstein, presidente do Sincomércio Teresópolis.



O Cofen, por meio do Programa Nacional da Qualidade, instituiu o Selo e a Certificação da Qualidade seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS).