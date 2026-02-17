A expectativa é reunir competidores de diferentes regiões do país, promovendo uma intensa programação de lutas ao longo dos dois dias - Jorge Maravilha

O Ginásio Poliesportivo Pedro Jahara (Pedrão) será palco, nos dias 13 e 14 de março de 2026, do Teresópolis International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2026, campeonato oficial da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ) em parceria com a International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF) e a International BJJ Inc. A entrada para o público é gratuita e as disputas cobrirão diversas faixas etárias, idades e categorias de peso, reunindo atletas de todo o Brasil e possivelmente de outros países interessados em competir em um evento internacional reconhecido.



O campeonato está aberto para competidores masculinos e femininos nas categorias Juvenil, Adulto e Master (Master 1 a Master 7), com faixas que vão desde a branca até a preta, conforme regras da IBJJF para eventos gi. Atletas que avançarem até os três primeiros lugares em suas categorias terão a chance de disputar as divisões absolutas, torneios livres por peso.



A expectativa é reunir competidores de diferentes regiões do país, promovendo uma intensa programação de lutas ao longo dos dois dias, com cronogramas e chaves divulgados no dia 12 de março no sistema de competição oficial. A organização enfatiza o cumprimento rigoroso das regras esportivas, incluindo pesagem oficial antes da primeira luta, apresentação obrigatória de documentos e condutas esportivas classificadas nos regulamentos da IBJJF.



Para os atletas, além das medalhas para os três primeiros colocados em cada divisão, haverá troféus e a tradicional camiseta do campeonato entregue mediante doação de 1kg de alimento não perecível — ação que visa também incentivar a solidariedade durante o evento.



Teresópolis tem uma relação histórica e afetiva com o Jiu-Jitsu. Conhecida nacionalmente como sede da Confederação Brasileira de Futebol, a cidade também consolidou seu nome nas artes marciais ao longo das últimas décadas, formando atletas, revelando talentos e recebendo competições importantes. Academias espalhadas pelos bairros mantêm viva a tradição da modalidade, que vai além do alto rendimento e cumpre papel social relevante, promovendo disciplina, inclusão e oportunidades para crianças, jovens e adultos.

