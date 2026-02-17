A expectativa é reunir competidores de diferentes regiões do país, promovendo uma intensa programação de lutas ao longo dos dois diasJorge Maravilha
O campeonato está aberto para competidores masculinos e femininos nas categorias Juvenil, Adulto e Master (Master 1 a Master 7), com faixas que vão desde a branca até a preta, conforme regras da IBJJF para eventos gi. Atletas que avançarem até os três primeiros lugares em suas categorias terão a chance de disputar as divisões absolutas, torneios livres por peso.
A expectativa é reunir competidores de diferentes regiões do país, promovendo uma intensa programação de lutas ao longo dos dois dias, com cronogramas e chaves divulgados no dia 12 de março no sistema de competição oficial. A organização enfatiza o cumprimento rigoroso das regras esportivas, incluindo pesagem oficial antes da primeira luta, apresentação obrigatória de documentos e condutas esportivas classificadas nos regulamentos da IBJJF.
Para os atletas, além das medalhas para os três primeiros colocados em cada divisão, haverá troféus e a tradicional camiseta do campeonato entregue mediante doação de 1kg de alimento não perecível — ação que visa também incentivar a solidariedade durante o evento.
Os interessados em mais informações, podem acessar o site oficial da CBJJ.
