Hotel Sesc Alpina terá feijoada, samba da Império Serrano, apresentação do DJ César de Castro e diversas atrações para toda a família - Divulgação SESC RJ

Hotel Sesc Alpina terá feijoada, samba da Império Serrano, apresentação do DJ César de Castro e diversas atrações para toda a famíliaDivulgação SESC RJ

Publicado 13/02/2026 11:42

O Sesc vai realizar em Teresópolis uma feijoada ao som da Velha Guarda da escola de samba Império Serrano. A programação especial de Carnaval, voltada a todas as idades, vai acontecer de 14 a 17 de fevereiro nas unidades Sesc Teresópolis e Hotel Sesc Alpina, e inclui ainda oficinas e rodas de samba.



No Sesc Teresópolis, as oficinas de confetes naturais e samba no pé serão realizadas nos dias 14, 15, 16 e 17 de fevereiro, oferecendo experiências criativas e incentivando a valorização das tradições carnavalescas. A programação musical do bistrô contará ainda com shows do grupo Futsamba (14/02, às 20h) e do Quintal do Céu (15/02, às 12h30).



Já a feijoada carnavalesca vai acontecer no Hotel Sesc Alpina. O evento, aberto para quem não é hóspede, será realizado no dia 17 de fevereiro, das 12h às 18h, e terá show da Velha Guarda da Império Serrano e apresentação do DJ César de Castro e diversas atrações para toda a família.



O evento terá abadá exclusivo, copo temático, área kids, com pintura facial, cabine de fotos e ainda um desfile com os pets que forem fantasiados. O ingresso para a feijoada já pode ser adquirido na unidade.



SERVIÇO

Oficinas e rodas de samba no Sesc Teresópolis

Data: 14 a 17/02, das 14h às 22h

Endereço: Av. Delfim Moreira, 749 – Várzea

Gratuita



Feijoada Carnavalesca no Sesc Alpina

Data: 17/02, das 12h às 18h

Endereço: Rua Cândido Portinari, 837 – Golfe

Ingressos: R$ 120 (comerciários e dependentes), R$ 140 (conveniado), R$ 150 (público em geral). Parcelado em até 10x sem juros

Relatar erro

Você pode gostar