Hotel Sesc Alpina terá feijoada, samba da Império Serrano, apresentação do DJ César de Castro e diversas atrações para toda a famíliaDivulgação SESC RJ
No Sesc Teresópolis, as oficinas de confetes naturais e samba no pé serão realizadas nos dias 14, 15, 16 e 17 de fevereiro, oferecendo experiências criativas e incentivando a valorização das tradições carnavalescas. A programação musical do bistrô contará ainda com shows do grupo Futsamba (14/02, às 20h) e do Quintal do Céu (15/02, às 12h30).
Já a feijoada carnavalesca vai acontecer no Hotel Sesc Alpina. O evento, aberto para quem não é hóspede, será realizado no dia 17 de fevereiro, das 12h às 18h, e terá show da Velha Guarda da Império Serrano e apresentação do DJ César de Castro e diversas atrações para toda a família.
O evento terá abadá exclusivo, copo temático, área kids, com pintura facial, cabine de fotos e ainda um desfile com os pets que forem fantasiados. O ingresso para a feijoada já pode ser adquirido na unidade.
SERVIÇO
Oficinas e rodas de samba no Sesc Teresópolis
Data: 14 a 17/02, das 14h às 22h
Endereço: Av. Delfim Moreira, 749 – Várzea
Gratuita
Feijoada Carnavalesca no Sesc Alpina
Data: 17/02, das 12h às 18h
Endereço: Rua Cândido Portinari, 837 – Golfe
Ingressos: R$ 120 (comerciários e dependentes), R$ 140 (conveniado), R$ 150 (público em geral). Parcelado em até 10x sem juros
