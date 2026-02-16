Movimento buscou dialogar com moradores e ampliar a discussão sobre o tema que vem mobilizando parte da população teresopolitana.Divulgação
Com faixas e camisetas com o nome do movimento, os participantes aproveitaram a concentração de foliões para chamar a atenção para o debate sobre o futuro urbanístico de Teresópolis. O grupo defende a revogação da lei, considerando a necessidade da preservação do perfil arquitetônico da cidade e questionando os possíveis impactos ambientais e estruturais da verticalização.
A presença do bloco reforça uma tradição histórica do Carnaval brasileiro: além da festa, a folia também como espaço de manifestação popular. Entre marchinhas e batuques, o movimento buscou dialogar com moradores e ampliar a discussão sobre o tema que vem mobilizando parte da população teresopolitana.
