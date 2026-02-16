Movimento buscou dialogar com moradores e ampliar a discussão sobre o tema que vem mobilizando parte da população teresopolitana. - Divulgação

Publicado 16/02/2026 00:00

Em meio à programação do Carnaval de rua, no sábado (14), o bloco do Movimento "Não aos 20 Andares" desfilou pelas ruas da cidade levando música, fantasias e também uma mensagem clara: posicionamento contrário à lei municipal nº 351/2025, que autoriza a construção de prédios de até 20 andares no bairro do Alto.



Com faixas e camisetas com o nome do movimento, os participantes aproveitaram a concentração de foliões para chamar a atenção para o debate sobre o futuro urbanístico de Teresópolis. O grupo defende a revogação da lei, considerando a necessidade da preservação do perfil arquitetônico da cidade e questionando os possíveis impactos ambientais e estruturais da verticalização.



A presença do bloco reforça uma tradição histórica do Carnaval brasileiro: além da festa, a folia também como espaço de manifestação popular. Entre marchinhas e batuques, o movimento buscou dialogar com moradores e ampliar a discussão sobre o tema que vem mobilizando parte da população teresopolitana.

"Em meio à alegria, à cultura e à energia das ruas, levamos nossa mensagem, conversamos com moradores, ouvimos opiniões e ampliamos ainda mais o diálogo com a população. A mobilização cresce porque nasce do sentimento verdadeiro de quem ama Teresópolis e se preocupa com o futuro da cidade. Seguimos firmes, de forma pacífica, respeitosa e cada vez mais presentes nos espaços públicos. O movimento se fortalece na consciência coletiva, na participação popular e na união de todos que entendem a importância dessa causa", comentou Márcia Peixoto, uma das organizadoras do movimento.

O Movimento "Não aos 20 andares" programa uma série de ações para os próximos dias visando pressionar a Câmara Municipal a revogar a lei. O próximo encontro será na próxima quinta-feira (19), quando os apoiadores farão uma mobilização na Câmara, a partir das 9h. Para o dia 26 também está programado um manifeto na porta do prédio da Prefeitura, às 16h.

Abaixo-assinado reúne assinaturas de moradores para pressionar poder público