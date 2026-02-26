Será a primeira exibição da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, na Região Serrana (iimagem ilustrativa)Divulgação
Pela primeira vez em apresentação na Região Serrana do Rio de Janeiro, bailarinos da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil estarão no palco do Teatro Feso, no próximo sábado (28). O evento marcará a abertura da Temporada Artística 2026 do Centro Cultural Feso Pro Arte (CCFPA), com o espetáculo “60 Anos em Movimento”, um tributo ao aniversário da Fundação Educacional Serra dos Órgãos (Feso).
Para destacar a importância da instituição para a cidade de Teresópolis e região, com foco no acesso à democratização da cultura através do Centro Cultural, a apresentação contará com um concerto conduzido pela Orquestra Feso Pro Arte junto aos artistas do Teatro Bolshoi e do Centro de Dança Attitude (CDA).
“Teremos uma série de composições feitas especialmente para esse espetáculo. Vamos começar mais uma temporada com muita emoção, qualidade e indo em uma direção importante em busca do protagonismo na música clássica do Rio de Janeiro e do Brasil”, comentou o diretor artístico e regente da Orquestra Feso Pro Arte, Leonardo Pinto.
No palco, a orquestra dividirá espaço com os bailarinos em uma montagem única que celebrará legado, futuro e movimento. “Nós vamos homenagear os 60 anos da Feso percorrendo as seis décadas de sucesso. Será uma homenagem à instituição com um espetáculo de dança inédito com repertório do ballet clássico”, disse o diretor de produção do CDA, Yago Chiappetta.
Teatro Bolshoi em Teresópolis
A oportunidade de trazer os bailarinos da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil à cidade ocorreu após uma visita da equipe do Centro Cultural Feso Pro Arte e do Centro de Dança Attitude à sede da representante russa, única no mundo, em Joinville (SC), em novembro de 2025.
De acordo com Leonardo Pinto, o objetivo foi aprender de perto como funciona a administração da escola, que serve de referência em modelos de captação financeira e em outros fatores importantes para as produções artísticas da Pro Arte. O encontro também possibilitou uma aproximação entre as duas instituições, que planejam mais interações em um futuro próximo.
“Acreditamos que este espetáculo é o início de uma parceria e de uma história que estamos construindo juntos. Queremos nos aliar aos melhores parceiros da educação artística do país e do mundo”, pontuou Edenise Antas, Diretora Geral do Centro Cultural Feso Pro Arte.
Serviço
Realizada pelo Centro Cultural Feso Pro Arte, a abertura da Temporada Artística 2026, com o espetáculo “60 Anos em Movimento”, acontecerá neste sábado (28/2) a partir das 17h, para convidados, e às 20h, para o público geral.
O Teatro Feso está localizado na Avenida Alberto Tôrres, 111 – Alto (entrada pela Rua Sebastião Lacerda).
Com classificação etária livre, os ingressos para o evento podem ser adquiridos no site da plataforma Sympla em: Sympla - Ingressos para Eventos, Teatros, Shows e mais
Os valores para a apresentação são: entre R$90,00 e R$180,00 (plateia frente); entre R$80,00 e R$160,00 (plateia fundo); e entre R$70,00 e R$140,00 (balcão).
