Será a primeira exibição da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, na Região Serrana (iimagem ilustrativa)Divulgação

Publicado 26/02/2026 11:48

Pela primeira vez em apresentação na Região Serrana do Rio de Janeiro, bailarinos da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil estarão no palco do Teatro Feso, no próximo sábado (28). O evento marcará a abertura da Temporada Artística 2026 do Centro Cultural Feso Pro Arte (CCFPA), com o espetáculo “60 Anos em Movimento”, um tributo ao aniversário da Fundação Educacional Serra dos Órgãos (Feso).

Para destacar a importância da instituição para a cidade de Teresópolis e região, com foco no acesso à democratização da cultura através do Centro Cultural, a apresentação contará com um concerto conduzido pela Orquestra Feso Pro Arte junto aos artistas do Teatro Bolshoi e do Centro de Dança Attitude (CDA).

“Teremos uma série de composições feitas especialmente para esse espetáculo. Vamos começar mais uma temporada com muita emoção, qualidade e indo em uma direção importante em busca do protagonismo na música clássica do Rio de Janeiro e do Brasil”, comentou o diretor artístico e regente da Orquestra Feso Pro Arte, Leonardo Pinto.

No palco, a orquestra dividirá espaço com os bailarinos em uma montagem única que celebrará legado, futuro e movimento. “Nós vamos homenagear os 60 anos da Feso percorrendo as seis décadas de sucesso. Será uma homenagem à instituição com um espetáculo de dança inédito com repertório do ballet clássico”, disse o diretor de produção do CDA, Yago Chiappetta.

Teatro Bolshoi em Teresópolis

A oportunidade de trazer os bailarinos da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil à cidade ocorreu após uma visita da equipe do Centro Cultural Feso Pro Arte e do Centro de Dança Attitude à sede da representante russa, única no mundo, em Joinville (SC), em novembro de 2025.

De acordo com Leonardo Pinto, o objetivo foi aprender de perto como funciona a administração da escola, que serve de referência em modelos de captação financeira e em outros fatores importantes para as produções artísticas da Pro Arte. O encontro também possibilitou uma aproximação entre as duas instituições, que planejam mais interações em um futuro próximo.

“Acreditamos que este espetáculo é o início de uma parceria e de uma história que estamos construindo juntos. Queremos nos aliar aos melhores parceiros da educação artística do país e do mundo”, pontuou Edenise Antas, Diretora Geral do Centro Cultural Feso Pro Arte.

Serviço

Realizada pelo Centro Cultural Feso Pro Arte, a abertura da Temporada Artística 2026, com o espetáculo “60 Anos em Movimento”, acontecerá neste sábado (28/2) a partir das 17h, para convidados, e às 20h, para o público geral.

O Teatro Feso está localizado na Avenida Alberto Tôrres, 111 – Alto (entrada pela Rua Sebastião Lacerda).

Os valores para a apresentação são: entre R$90,00 e R$180,00 (plateia frente); entre R$80,00 e R$160,00 (plateia fundo); e entre R$70,00 e R$140,00 (balcão).