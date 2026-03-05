Mostra reúne 60 artistas, estudantes de graduação e pós-graduação da Escola de Belas Artes da UFRJDivulgação
Pro Arte recebe Bienal da Escola de Belas Artes da UFRJ
Mostra estará aberta ao público de quarta a sábado, das 11h às 19h, entre os dias 11 de março e 25 de maio
Bailarinos do Teatro Bolshoi se apresentam em Teresópolis
Espetáculo faz homenagem aos 60 anos da Feso
Trio da Villa se apresenta no Música na Matriz, em Teresópolis
Músicos são alunos da escola municipal de música
Professora da Rede Municipal de Teresópolis é destaque no Prêmio Educador Transformador
Cristina Kenupp foi contemplada com o 2º lugar por projeto voltado para educação inclusiva
Teresópolis reforça apoio às cervejarias locais e aposta no turismo cervejeiro como experiência
Teresópolis Convention passa a integrar a Rota Cervejeira RJ e amplia oportunidades para o setor
IPTU em cota única com 10% de desconto só até o dia 27, em Teresópolis
Boleto também está disponível online
