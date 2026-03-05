Mostra reúne 60 artistas, estudantes de graduação e pós-graduação da Escola de Belas Artes da UFRJ - Divulgação

Mostra reúne 60 artistas, estudantes de graduação e pós-graduação da Escola de Belas Artes da UFRJDivulgação

Publicado 05/03/2026 19:09

O Centro Cultural Feso Pro Arte (CCFPA) inaugura, na próxima sexta-feira (6), a Bienal EBA Itinerante 2026, com a exposição Ecos, em uma parceria com a Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O projeto busca estimular conhecimentos e difundir a cultura, ao dar visibilidade à produção artística universitária, por meio da criação de um espaço onde 60 artistas, estudantes de graduação e de pós-graduação, apresentam seus trabalhos ao público fora do ambiente acadêmico.

A exposição Ecos contempla diferentes linguagens artísticas e propõe uma curadoria em torno do tema que relaciona o equilíbrio entre os seres humanos e o meio ambiente, abordando questões ambientais e sociais de grande relevância. Entre vídeos, esculturas, pinturas, fotografias e outras formas de expressão artística estão os olhares da comunidade que compõem a Escola de Belas Artes da UFRJ.

Participação da Orquestra Feso Pro Arte

Na abertura da Bienal, que ocorre na sexta-feira (6), às 18h, haverá uma apresentação da Orquestra Feso Pro Arte com uma interpretação da obra inédita chamada Oikos. A palavra grega remete à casa, comunidade e interdependência, o que traduz em música e reflexão entre o indivíduo, a cultura e o coletivo. A obra musical é inspirada em mestres como Heitor Villa-Lobos, Claude Debussy, Maurice Ravel e Tom Jobim.

Serviço

A mostra da Bienal EBA Itinerante 2026 está aberta ao público de quarta a sábado, das 11h às 19h, entre os dias 11 de março e 25 de maio. Com entrada gratuita, o espaço está localizado na sede do Centro Cultural Feso Pro Arte no seguinte endereço: Rua Gonçalo de Castro, 85 – Alto.