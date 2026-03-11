O deputado federal Hugo Leal (PSD/RJ) é o criador do ECOAR - Divulgação

Publicado 11/03/2026 18:58

Teresópolis será o centro de um grande encontro entre esporte e inclusão social no dia 21 de março, com a realização da 1ª Copa ECOAR de Jiu-Jitsu, a partir das 9h, no Ginásio Pedrão. O evento, organizado pelo Projeto ECOAR, vai reunir mais de 700 crianças e jovens atletas de 32 dos 87 núcleos da iniciativa, que oferecem aulas gratuitas de diferentes modalidades esportivas, ampliando oportunidades em locais de vulnerabilidade.

Criado para democratizar o acesso às competições, muitas vezes inviável para famílias de baixa renda, o campeonato terá uma programação voltada à formação cidadã e ao esporte para todos. A competição começa às 9h. A partir das 13h, acontece a cerimônia de abertura das lutas especiais casadas, com a participação de mais de 30 atletas com deficiência (PCDs) ou atípicos, incluindo pessoas com Síndrome de Down e autistas.

O deputado federal Hugo Leal (PSD/RJ), criador do ECOAR, destaca o caráter transformador da iniciativa e o compromisso do projeto com a inclusão e desenvolvimento humano. “O ECOAR nasceu para abrir portas onde antes elas não existiam. Quando colocamos uma criança no esporte, a gente entrega disciplina, cidadania e perspectiva de futuro. E ao promover uma copa com espaço de destaque para atletas PCDs, estamos mostrando que cada um, à sua maneira consegue, cumprir seus objetivos”, afirma o parlamentar.

Na mesma linha, a secretária de Esportes de Teresópolis, Erika Marra, ressalta o impacto social do evento para a cidade e para o estado. “É uma ação que vai além da competição. A Copa ECOAR fortalece a inclusão, mobiliza famílias, inspira jovens e mostra, na prática, como o esporte pode ser uma política de transformação social e de construção de cidadania”, diz.

A competição é liderada pelo embaixador do projeto, “Dudu” Dantas, bicampeão mundial de MMA e referência internacional nas artes marciais, que hoje direciona parte da sua trajetória ao apoio a projetos sociais ligados ao esporte. Para ele, a copa enfrenta um dos principais gargalos do jiu-jitsu de base: o custo para competir.

“Hoje em dia, para um jovem participar de uma competição de jiu-jitsu, uma família dificilmente gasta menos de R$ 250, somando inscrição, transporte e alimentação. Em muitos eventos, a inscrição pode ultrapassar R$ 1.000. Essa é uma realidade muito distante para muitas crianças que vivem em comunidades. Por isso, nossa ideia é justamente criar essa oportunidade para quem não tem acesso”, explica Dudu.

Além de viabilizar a experiência, o Ecoar defende a competição como ferramenta de aprendizagem. Segundo Dudu, a competição é extremamente importante para o desenvolvimento das crianças, pois ela entrega o resultado de um pensamento de progresso, do compromisso com o treino e da disciplina. O embaixador lembra que conseguir participar de torneio fez muita diferença na sua própria trajetória ainda na adolescência.

Com expectativa de reunir atletas, familiares, autoridades e comunidade, a 1ª Copa ECOAR de Jiu-Jitsu chega como um marco para o acesso ao esporte no Rio de Janeiro, reforçando o jiu-jitsu como caminho de educação, cidadania e transformação social.

_________________

Serviço

Evento: 1ª Copa ECOAR de Jiu-Jitsu

Data: 21 de março

Horário: a partir das 9h (abertura das lutas inclusivas a partir das 13h)

Local: Ginásio Pedrão — Teresópolis (RJ)