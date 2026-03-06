Votação da revisão da lei ainda sem data definidaSimulação com IA
“Todo empreendimento de grande porte precisa ter um estudo técnico para que se tenha uma avaliação daquele empreendimento: aumento da infraestrutura local, aumento da densidade naquela rua ou no bairro, o que compromete a qualidade de vida das pessoas”, destacou.
O CAU/RJ, de acordo com o presidente Sydnei Menezes, irá atuar ao lado do Ministério Público caso não obtenha as respostas solicitadas.
“Irei trabalhar juntamente com essas instituições para a revogação dessa lei, que não nos parece muito adequada para a cidade de Teresópolis, especialmente naquele sítio no Alto de Teresópolis”, afirmou.
O presidente do Conselho, Sydnei Menezes, ressaltou a importância do órgão na mediação de conflitos urbanos.
“Buscar informações e mediar esses conflitos para que se tenha uma solução. A cidade é dinâmica, a cidade cresce, a cidade evolui, mas isso precisa ser dentro de um ordenamento que garanta qualidade de vida, qualidade ambiental e satisfação das pessoas”, concluiu.
O adiamento ocorreu após solicitação da vereadora Professora Amanda (Republicanos), que está em atividade parlamentar em Brasília até o dia 6. Com isso, a tramitação do projeto foi suspensa temporariamente e deverá ser retomada em outra data, ainda não definida.
De acordo com o presidente da Câmara, vereador Luciano Santos (DC), será necessário organizar uma nova audiência para dar continuidade à discussão. “O voto parcial foi em razão da data do dia 10, mas como a Mesa determinou o dia 5, vamos avaliar uma nova oportunidade no futuro para que possamos contar também com a posição da vereadora”, afirmou durante a sessão.
O prefeito, Leonardo Vasconcellos, revogou alguns pontos da lei, como dispositivos relacionados a acesso, ampliação horizontal e vertical das edificações e definição de pé-direito, distância média vertical entre o piso e o teto de um compartimento. Apesar das alterações, a lei que permite a construção de prédio de até 20 andares no município continua em vigor.
CAU/RJ aguarda resposta da Prefeitura de Teresópolis sobre lei dos 20 andares
Revisão do projeto de lei é adiado e não tem data para acontecer
