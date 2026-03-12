Expedicionistas apoiaram na organização na Central de Armazenagem de Donativos instalada no Horto Florestal Municipal - Divulgação

Expedicionistas apoiaram na organização na Central de Armazenagem de Donativos instalada no Horto Florestal MunicipalDivulgação

Publicado 12/03/2026 13:39

Após a forte enchente que atingiu o município de Ubá, na Zona da Mata mineira, em 23 de fevereiro de 2026, o Padrão Águias da Aventura Objetiva foi acionado oficialmente pela Prefeitura para auxiliar no gerenciamento da crise humanitária. A presença da instituição também foi recomendada pela Defesa Civil de Minas Gerais, em razão de sua reconhecida experiência em logística humanitária, logística operacional e gestão de desastres. A equipe mobilizada contou com expedicionistas das brigadas de Teresópolis, Nova Friburgo e São José do Vale do Rio Preto.



Com quatro décadas de atuação voltadas à preservação da vida, à defesa ambiental e ao apoio a comunidades vulneráveis, o Padrão Águias já participou de grandes desastres nacionais, como a tragédia da Região Serrana do Rio, em 2011, e os rompimentos das barragens de Mariana e Brumadinho, além de dezenas de outras emergências em diferentes estados. A instituição possui experiência em evacuação de áreas de risco, buscas e resgates, avaliação de estruturas comprometidas, operações em cenários colapsados e organização de fluxos emergenciais.



Entre os dias 27 de fevereiro e 1º de março, e novamente de 6 a 8 de março, a equipe percorreu áreas atingidas e assumiu a organização da Central de Armazenagem de Donativos instalada no Horto Florestal Municipal. O espaço reunia alimentos, água, itens de higiene, limpeza e móveis, mas enfrentava dificuldades de controle, fluxo e distribuição. A operação foi comandada pelo fundador da instituição, Cleiton Pimentel, especialista em gestão de desastres e emergências ambientais.



Durante a Missão 891 – Operação Força e Honra, iniciada oficialmente às 5h45 do dia 7 de março, a equipe realizou o mapeamento do fluxo de entrada e saída de materiais e implantou um novo modelo de organização logística no armazém, estruturando setores, corredores de circulação e acessos para veículos, além de criar o Departamento de Gestão Operacional para padronizar procedimentos e garantir segurança e eficiência.

