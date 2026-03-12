Expedicionistas apoiaram na organização na Central de Armazenagem de Donativos instalada no Horto Florestal MunicipalDivulgação
Com quatro décadas de atuação voltadas à preservação da vida, à defesa ambiental e ao apoio a comunidades vulneráveis, o Padrão Águias já participou de grandes desastres nacionais, como a tragédia da Região Serrana do Rio, em 2011, e os rompimentos das barragens de Mariana e Brumadinho, além de dezenas de outras emergências em diferentes estados. A instituição possui experiência em evacuação de áreas de risco, buscas e resgates, avaliação de estruturas comprometidas, operações em cenários colapsados e organização de fluxos emergenciais.
Entre os dias 27 de fevereiro e 1º de março, e novamente de 6 a 8 de março, a equipe percorreu áreas atingidas e assumiu a organização da Central de Armazenagem de Donativos instalada no Horto Florestal Municipal. O espaço reunia alimentos, água, itens de higiene, limpeza e móveis, mas enfrentava dificuldades de controle, fluxo e distribuição. A operação foi comandada pelo fundador da instituição, Cleiton Pimentel, especialista em gestão de desastres e emergências ambientais.
Durante a Missão 891 – Operação Força e Honra, iniciada oficialmente às 5h45 do dia 7 de março, a equipe realizou o mapeamento do fluxo de entrada e saída de materiais e implantou um novo modelo de organização logística no armazém, estruturando setores, corredores de circulação e acessos para veículos, além de criar o Departamento de Gestão Operacional para padronizar procedimentos e garantir segurança e eficiência.
Além da reorganização física do espaço, os expedicionistas treinaram voluntários, orientaram equipes locais, mediaram conflitos e estabeleceram protocolos de atendimento emergencial. As ações incluíram controle de estoque, conferência de validade dos alimentos, reorganização de itens e atendimento direto às famílias atingidas.
Durante a missão, as assistentes sociais Vanilda Oliveira e Carla Pires também visitaram famílias em situação de vulnerabilidade e entregaram brinquedos e materiais pedagógicos a crianças afetadas pela enchente, incluindo aquelas acolhidas em abrigos temporários.
Mesmo diante de desafios como escassez de mão de obra, conflitos internos e vulnerabilidades de segurança, a atuação da equipe permitiu reorganizar completamente a logística do local e garantir a distribuição adequada dos donativos às famílias atingidas.
A Missão 891 contou com uma equipe especializada coordenada por Cleiton Evandro Corrêa Pimentel, comandante da missão, e Márcio Raphael, subcomandante, além de expedicionistas e apoiadores responsáveis por funções operacionais, logísticas, psicossociais e de saúde. Juntos, formaram uma força integrada que assegurou a execução das ações humanitárias no município.
A passagem do Padrão Águias por Ubá deixa como legado não apenas a reorganização da central de donativos, mas também um exemplo de atuação técnica, solidariedade e diplomacia humanitária, reafirmando o compromisso da instituição com a proteção da vida e o apoio às comunidades em momentos de crise.
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