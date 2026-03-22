Novo espaço será reaberto para moradores e turistas com opções de lazer e convivência, incluindo cafeteria, área pet, quadra de esportes, pista de caminhada e parquinho infantil - Thay Ferreira Fotografa

Novo espaço será reaberto para moradores e turistas com opções de lazer e convivência, incluindo cafeteria, área pet, quadra de esportes, pista de caminhada e parquinho infantilThay Ferreira Fotografa

Publicado 22/03/2026 00:00

Teve início na manhã da última sexta-feira (20) o processo de revitalização completa do Lago Iacy, localizado no bairro Granja Guarani. Antigo atrativo turístico da cidade, o espaço será totalmente reformado.



A obra é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através do Instituto Estadual do Ambiente (INEA).



Com prazo estimado entre seis e sete meses, o novo espaço será reaberto para moradores e turistas com opções de lazer e convivência, incluindo cafeteria, área pet, quadra de esportes, pista de caminhada e parquinho infantil. Além disso, antigos problemas estruturais, como vazamentos, serão solucionados.

O Lago Iacy foi tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac) em abril de 2003 por sua importância cultural para a cidade, pelo Decreto Lei nº 3.033. O Lago foi construído pela família Guinle no início do século passado. No ano do tombamento, passou por uma reforma, mas, em 2007, teve que ser esvaziado depois que foram constatadas rachaduras no muro. Desde então, a área estava abandonada e completamente tomada por matagal e lixo de todo tipo. Em 2013, voltou a receber melhorias, mas depois foi novamente abandonado.

O prefeito Leonardo Vasconcellos destacou a importância da retomada do espaço pelo poder público. “Estamos aqui em parceria com o INEA, com o secretário Bernardo Rossi, para transformar este local em um balneário que permita às pessoas aproveitar o melhor do Lago Iacy, como no passado. Vamos recuperar o leito para a saída do riacho, revitalizar o lago e construir uma quadra poliesportiva, área pet e parquinho infantil. Será uma praça viva dentro da Granja Guarani, resgatando o glamour e a alegria que esse espaço sempre proporcionou. A previsão é de seis a sete meses de obras, e no próximo verão o lago será entregue à população”, enfatizou o prefeito.



