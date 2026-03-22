Novo espaço será reaberto para moradores e turistas com opções de lazer e convivência, incluindo cafeteria, área pet, quadra de esportes, pista de caminhada e parquinho infantilThay Ferreira Fotografa
A obra é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através do Instituto Estadual do Ambiente (INEA).
Com prazo estimado entre seis e sete meses, o novo espaço será reaberto para moradores e turistas com opções de lazer e convivência, incluindo cafeteria, área pet, quadra de esportes, pista de caminhada e parquinho infantil. Além disso, antigos problemas estruturais, como vazamentos, serão solucionados.
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Prazo da execução da obra é de sete meses, aproximadamente
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