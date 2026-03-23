Servidores inativos devem ficar atentos e não responder às mensagens dos golpistasImagem de Freepik
A presidência do Tereprev avisa os servidores aposentados e os pensionistas da Prefeitura de Teresópolis que o Instituto não oferece esse tipo de serviço, não indica instituição financeira para este fim e que medidas legais necessárias estão sendo providenciadas.
Tereprev alerta para golpe oferecendo empréstimo via WhatsApp falso
Instituto reitera que não oferece o serviço ou indica instituições financeiras para este fim
MP se manifesta pela suspensão da 'lei dos 20 andares' em Teresópolis
Desta vez, órgão respondeu favoravelmente à ação popular ingressada pelo advogado Pedro Duarte, que também é vereador na cidade do Rio
Voluntários do Padrão Águias de Teresópolis auxiliam na crise pós desastre em Minas
Expedicionistas das brigadas de Nova Friburgo e São José do Vale do Rio Preto também foram mobilizados
Teresópolis recebe a 1ª Copa ECOAR de Jiu-Jitsu dia 21 de março
Participam mais de 700 crianças e lutas são inclusivas
Justiça pede explicações sobre lei que permite prédios de até 20 andares em Teresópolis
Magistrado pede informações à Câmara, órgãos ambientais e marca audiência antes de analisar pedido de suspensão da lei que amplia o gabarito de construções na cidade
Sesc Teresópolis recebe espetáculo sobre sambista carioca Ismael Silva
Professor Samba – Uma Homenagem a Ismael Silva será apresentado no próximo sábado (14), às 19h30, com ingressos a preços populares
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