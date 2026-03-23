Servidores inativos devem ficar atentos e não responder às mensagens dos golpistas - Imagem de Freepik

Servidores inativos devem ficar atentos e não responder às mensagens dos golpistasImagem de Freepik

Publicado 23/03/2026 10:51

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Teresópolis – Tereprev – alerta os seus beneficiários sobre pessoas que estão utilizando um número falso de WhatsApp para oferecer empréstimo consignado em nome da instituição.



A presidência do Tereprev avisa os servidores aposentados e os pensionistas da Prefeitura de Teresópolis que o Instituto não oferece esse tipo de serviço, não indica instituição financeira para este fim e que medidas legais necessárias estão sendo providenciadas. Ao receber mensagens suspeitas, é importante que o servidor não clique em links, não forneça senhas e não faça pagamentos antecipados. O recomendado é bloquear o remetente e denunciar nos canais oficiais do banco.

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