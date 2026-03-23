Uma das queijarias associadas de Teresópolis, a Genève produz queijos de cabra artesanais desde 1993 - Queijos Genève

Uma das queijarias associadas de Teresópolis, a Genève produz queijos de cabra artesanais desde 1993Queijos Genève

Publicado 23/03/2026 11:31 | Atualizado 23/03/2026 11:33

A Região Serrana do Rio de Janeiro — com destaque para Teresópolis — ganha, no próximo dia 27 de março, a Rota Queijeira Serra do Rio, novo produto do turismo rural que aposta na valorização da gastronomia local e na experiência do visitante com a produção artesanal de queijos. A iniciativa reúne sete produtores da região, sendo quatro de Teresópolis, e propõe abrir as propriedades para visitação, permitindo que moradores e turistas conheçam o processo de produção, participem de degustações e vivenciem o cotidiano das fazendas.

Inspirada no sucesso da Rota Cervejeira RJ, a nova rota busca fortalecer a cadeia produtiva do queijo artesanal e ampliar o portfólio turístico da serra fluminense. A iniciativa surge em um momento de redescoberta da região como destino gastronômico, que também vem ganhando destaque pelo crescimento do enoturismo.

“A experiência da Rota Cervejeira mostrou como a união dos produtores em torno de um propósito comum fortalece o setor e cria novas oportunidades para o turismo. Levar esse aprendizado para a Rota Queijeira foi um processo muito natural, porque também estamos falando de produtos artesanais, identidade regional e experiências que aproximam o visitante de quem produz”, afirma Ana Pampillón, coordenadora da Rota Cervejeira RJ, consultora do novo projeto.

A rota reúne propriedades com diferentes perfis de produção — de fazendas orgânicas a queijarias artesanais e produtores especializados em leite de cabra — formando um circuito que combina gastronomia, paisagem e turismo de experiência.

“A Rota Queijeira Serra do Rio nasce desse movimento de redescoberta da serra fluminense como destino turístico de experiência. Assim como já aconteceu com a cerveja artesanal e mais recentemente com o vinho, nossos queijos são de excelente qualidade e agora se consolidam como uma experiência turística, valorizando os produtores e a identidade da região”, comenta Helem Azevedo, presidente do Teresópolis Convention & Visitor Bureau, instituição que incentivou a criação da nova associação.

A expectativa é que a Rota Queijeira Serra do Rio se consolide como mais um atrativo gastronômico da serra fluminense, conectando produção rural, cultura alimentar e turismo de experiência. Ao abrir as portas das propriedades para visitação, os produtores também fortalecem a valorização do queijo artesanal e ampliam as possibilidades do turismo rural na região.



Conheça os associados

Capriana

Localizada em Sapucaia, próxima a Teresópolis, a Capriana é especializada na produção de laticínios de cabra. A fazenda reúne criação própria, processamento do leite e produção artesanal de derivados. Em uma área de cerca de 89 hectares, grande parte de Mata Atlântica preservada, a propriedade produz queijos e doce de leite caprino, aliando qualidade, sustentabilidade e turismo rural. Contatos:



Queijos Genève

Fundada em 1993, a Fazenda Genève está localizada no terceiro distrito de Teresópolis, com acesso pela RJ-130, estrada que liga a cidade a Nova Friburgo. É uma das pioneiras na produção de queijos de cabra artesanais na região. A trajetória da propriedade está ligada à veterinária Rose Garcia, que buscou formação na França com mestres queijeiros e trouxe ao Brasil técnicas e equipamentos utilizados na produção europeia. Localizada em Sapucaia, próxima a Teresópolis, a Capriana é especializada na produção de laticínios de cabra. A fazenda reúne criação própria, processamento do leite e produção artesanal de derivados. Em uma área de cerca de 89 hectares, grande parte de Mata Atlântica preservada, a propriedade produz queijos e doce de leite caprino, aliando qualidade, sustentabilidade e turismo rural. Contatos: https://capriana.be e (21) 997521-9551.Fundada em 1993, a Fazenda Genève está localizada no terceiro distrito de Teresópolis, com acesso pela RJ-130, estrada que liga a cidade a Nova Friburgo. É uma das pioneiras na produção de queijos de cabra artesanais na região. A trajetória da propriedade está ligada à veterinária Rose Garcia, que buscou formação na França com mestres queijeiros e trouxe ao Brasil técnicas e equipamentos utilizados na produção europeia.

Com formação em microbiologia e especialização em fungos comestíveis, Rose aprofundou a produção artesanal e consolidou a reputação da fazenda. Os queijos produzidos na Genève conquistaram reconhecimento no mercado gastronômico e entre chefs renomados. Conheça mais: instagram.com/queijosdecabrageneve e (21) 99495-3502.

Queijaria Cervejeira da Serra

Instalada na Fazenda São Francisco, em Teresópolis, a Queijaria Cervejeira da Serra nasceu da retomada de uma antiga estrutura de produção de leite e queijo existente na propriedade. O projeto começou com a produção de queijo frescal e evoluiu para experiências com maturação e novos produtos. A queijaria busca expressar o terroir da região serrana, combinando elementos da própria fazenda, como horta orgânica, mata nativa e até cultivo de lúpulo, ligado ao universo cervejeiro. Conheça mais:

Instalada na Fazenda São Francisco, em Teresópolis, a Queijaria Cervejeira da Serra nasceu da retomada de uma antiga estrutura de produção de leite e queijo existente na propriedade. O projeto começou com a produção de queijo frescal e evoluiu para experiências com maturação e novos produtos. A queijaria busca expressar o terroir da região serrana, combinando elementos da própria fazenda, como horta orgânica, mata nativa e até cultivo de lúpulo, ligado ao universo cervejeiro. Conheça mais: instagram.com/queijariacervejeiradaserra

Queijaria .Q

Instalada no jardim da vinícola Terras Frias, no distrito de Campo do Coelho, em Nova Friburgo, a Queijaria .Q nasceu da paixão de seus criadores pelo queijo e pela gastronomia. O espaço foi inaugurado em dezembro de 2023 e tem como proposta explorar o potencial gastronômico do queijo artesanal.

A produção inclui quatro queijos autorais: Rouge, maturado com vinho; Camembert Trufado; Expresso, que leva café na receita; e Caledônia, um queijo azul recheado com queijo cremoso. Conheça mais:

Instalada no jardim da vinícola Terras Frias, no distrito de Campo do Coelho, em Nova Friburgo, a Queijaria .Q nasceu da paixão de seus criadores pelo queijo e pela gastronomia. O espaço foi inaugurado em dezembro de 2023 e tem como proposta explorar o potencial gastronômico do queijo artesanal.A produção inclui quatro queijos autorais: Rouge, maturado com vinho; Camembert Trufado; Expresso, que leva café na receita; e Caledônia, um queijo azul recheado com queijo cremoso. Conheça mais: www.instagram.com/queijaria.q

Queijaria Serra Morena

Localizada no Sítio Nova Conquista, na localidade de Serra Morena, em Sapucaia, a queijaria integra uma granja leiteira cuja produção de leite é totalmente realizada na própria propriedade. A fazenda foi adquirida em 2000 e a queijaria começou a ser construída em 2019, obtendo registro no Serviço de Inspeção Estadual. Entre os produtos estão o queijo minas frescal, com produção média de cerca de 800 quilos por mês, o queijo meia cura Serrano e o queijo curado Conquista. Conheça mais:

Localizada no Sítio Nova Conquista, na localidade de Serra Morena, em Sapucaia, a queijaria integra uma granja leiteira cuja produção de leite é totalmente realizada na própria propriedade. A fazenda foi adquirida em 2000 e a queijaria começou a ser construída em 2019, obtendo registro no Serviço de Inspeção Estadual. Entre os produtos estão o queijo minas frescal, com produção média de cerca de 800 quilos por mês, o queijo meia cura Serrano e o queijo curado Conquista. Conheça mais: instagram.com/queijariaserramorena

Queijaria do Hotel Le Canton

A queijaria instalada no Hotel Le Canton, em Teresópolis, é conduzida pelo mestre queijeiro Jhonny, que atua há 14 anos na produção de queijos no empreendimento. O espaço hoje está aberto para visitação, degustação e compra de produtos, oferecendo cerca de 12 itens entre queijos, doce de leite e geleias.

Ao longo desse período, os produtos participaram de concursos nacionais e internacionais, como o Queijos Brasil e o Mondial du Fromage, na França. Em 2023, dois queijos produzidos em Teresópolis foram premiados na competição realizada em Tours, levando reconhecimento internacional à produção local. Conheça mais:

A queijaria instalada no Hotel Le Canton, em Teresópolis, é conduzida pelo mestre queijeiro Jhonny, que atua há 14 anos na produção de queijos no empreendimento. O espaço hoje está aberto para visitação, degustação e compra de produtos, oferecendo cerca de 12 itens entre queijos, doce de leite e geleias.Ao longo desse período, os produtos participaram de concursos nacionais e internacionais, como o Queijos Brasil e o Mondial du Fromage, na França. Em 2023, dois queijos produzidos em Teresópolis foram premiados na competição realizada em Tours, levando reconhecimento internacional à produção local. Conheça mais: www.instagram.com/jhonny.queijo/

Vale das Palmeiras

Localizada em Teresópolis e de propriedade do ator Marcos Palmeira, a Fazenda Vale das Palmeiras é referência em produção orgânica e agroecológica na Região Serrana. Com cerca de 200 hectares, a propriedade reúne áreas de cultivo, pastagens, agrofloresta e duas Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) voltadas à preservação da biodiversidade.