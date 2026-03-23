Uma das queijarias associadas de Teresópolis, a Genève produz queijos de cabra artesanais desde 1993Queijos Genève
Capriana
Localizada em Sapucaia, próxima a Teresópolis, a Capriana é especializada na produção de laticínios de cabra. A fazenda reúne criação própria, processamento do leite e produção artesanal de derivados. Em uma área de cerca de 89 hectares, grande parte de Mata Atlântica preservada, a propriedade produz queijos e doce de leite caprino, aliando qualidade, sustentabilidade e turismo rural. Contatos: https://capriana.be e (21) 997521-9551.
Queijos Genève
Fundada em 1993, a Fazenda Genève está localizada no terceiro distrito de Teresópolis, com acesso pela RJ-130, estrada que liga a cidade a Nova Friburgo. É uma das pioneiras na produção de queijos de cabra artesanais na região. A trajetória da propriedade está ligada à veterinária Rose Garcia, que buscou formação na França com mestres queijeiros e trouxe ao Brasil técnicas e equipamentos utilizados na produção europeia.
Instalada na Fazenda São Francisco, em Teresópolis, a Queijaria Cervejeira da Serra nasceu da retomada de uma antiga estrutura de produção de leite e queijo existente na propriedade. O projeto começou com a produção de queijo frescal e evoluiu para experiências com maturação e novos produtos. A queijaria busca expressar o terroir da região serrana, combinando elementos da própria fazenda, como horta orgânica, mata nativa e até cultivo de lúpulo, ligado ao universo cervejeiro. Conheça mais: instagram.com/queijariacervejeiradaserra.
Instalada no jardim da vinícola Terras Frias, no distrito de Campo do Coelho, em Nova Friburgo, a Queijaria .Q nasceu da paixão de seus criadores pelo queijo e pela gastronomia. O espaço foi inaugurado em dezembro de 2023 e tem como proposta explorar o potencial gastronômico do queijo artesanal.
A produção inclui quatro queijos autorais: Rouge, maturado com vinho; Camembert Trufado; Expresso, que leva café na receita; e Caledônia, um queijo azul recheado com queijo cremoso. Conheça mais: www.instagram.com/queijaria.q.
Localizada no Sítio Nova Conquista, na localidade de Serra Morena, em Sapucaia, a queijaria integra uma granja leiteira cuja produção de leite é totalmente realizada na própria propriedade. A fazenda foi adquirida em 2000 e a queijaria começou a ser construída em 2019, obtendo registro no Serviço de Inspeção Estadual. Entre os produtos estão o queijo minas frescal, com produção média de cerca de 800 quilos por mês, o queijo meia cura Serrano e o queijo curado Conquista. Conheça mais: instagram.com/queijariaserramorena.
A queijaria instalada no Hotel Le Canton, em Teresópolis, é conduzida pelo mestre queijeiro Jhonny, que atua há 14 anos na produção de queijos no empreendimento. O espaço hoje está aberto para visitação, degustação e compra de produtos, oferecendo cerca de 12 itens entre queijos, doce de leite e geleias.
Ao longo desse período, os produtos participaram de concursos nacionais e internacionais, como o Queijos Brasil e o Mondial du Fromage, na França. Em 2023, dois queijos produzidos em Teresópolis foram premiados na competição realizada em Tours, levando reconhecimento internacional à produção local. Conheça mais: www.instagram.com/jhonny.queijo/.
Localizada em Teresópolis e de propriedade do ator Marcos Palmeira, a Fazenda Vale das Palmeiras é referência em produção orgânica e agroecológica na Região Serrana. Com cerca de 200 hectares, a propriedade reúne áreas de cultivo, pastagens, agrofloresta e duas Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) voltadas à preservação da biodiversidade.
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