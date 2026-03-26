Prefeito Leonardo e secretária de Educação, Carla Rabello, participam, em Brasília, de cerimônia de premiação do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, do MEC - Divulgação

Prefeito Leonardo e secretária de Educação, Carla Rabello, participam, em Brasília, de cerimônia de premiação do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, do MECDivulgação

Publicado 26/03/2026 09:29

Teresópolis conquistou o Selo Ouro do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), do Ministério da Educação (MEC), após ser aprovada em 50 critérios de avaliação referentes ao desenvolvimento das propostas do CNCA no Ano Letivo de 2025. O CNCA tem como objetivo principal garantir que todas as crianças estejam alfabetizadas até o final do 2º ano do Ensino Fundamental.

A cerimônia ocorreu, na tarde de segunda-feira (23), em Brasília, onde o prefeito de Teresópolis, Leonardo Vasconcellos (União), acompanhado da secretária municipal de Educação da cidade, Carla Rabello, recebeu o prêmio inédito da cidade.

Carla Rabello comemorou e também enfatizou sobre a conquista coletiva.

“É uma sensação indescritível! Este reconhecimento é o resultado de um trabalho coletivo e motivo de orgulho para todos os professores de Teresópolis, para os nossos parceiros secretários e para as famílias de nossa cidade. Parabéns para todos nós!”, enfatiza a secretária de Educação.

O Selo Nacional Compromisso Criança Alfabetizada busca reconhecer os esforços e as iniciativas exitosas de gestão das secretarias de Educação dos estados e dos municípios na formulação e implementação de políticas, programas e estratégias que assegurem o direito à alfabetização dos alunos. Para conquistar o selo, as secretarias de Educação precisam atender uma série de pré-requisitos, apresentando documentos comprobatórios das ações realizadas, de acordo com a proposta do CNCA. A entrega da premiação, que está em sua 2ª edição, é realizada anualmente