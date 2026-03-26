Prefeito Leonardo e secretária de Educação, Carla Rabello, participam, em Brasília, de cerimônia de premiação do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, do MECDivulgação
Teresópolis ganha o Selo Ouro do MEC por alfabetização infantil
Aprovada em 50 critérios de avaliação referentes ao desenvolvimento das propostas do CNCA no Ano Letivo de 2025
Movimento que cria ecossistema de inovação será lançado dia 11 de março em Teresópolis
Evento acontece no teatro Sesc Teresópolis, às 17h, com entrada gratuita
Teresópolis é protagonista em nova Rota Queijeira Serra do Rio
Sete produtores integram o circuito, que tem em Teresópolis um dos principais destinos para visitação e experiências com queijos artesanais
Tereprev alerta para golpe oferecendo empréstimo via WhatsApp falso
Instituto reitera que não oferece o serviço ou indica instituições financeiras para este fim
Lago Iacy, na Granja Guarani, começa a ser recuperado
Prazo da execução da obra é de sete meses, aproximadamente
MP se manifesta pela suspensão da 'lei dos 20 andares' em Teresópolis
Desta vez, órgão respondeu favoravelmente à ação popular ingressada pelo advogado Pedro Duarte, que também é vereador na cidade do Rio
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