Ciro Magnani, pianista da EM/UFRJReprodução Instagram
Teresópolis ganha visibilidade internacional na maior feira de turismo da América Latina
Enoturismo e rotas turísticas foram destaques da promoção do destino
Orquestra Feso Pro Arte apresenta obras de Beethoven e Brahms em parceria com pianista Ciro Magnani
Espetáculo acontece dia 2 de maio no Teatro Feso
Descubra RJ movimenta Teresópolis e reforça protagonismo do município no turismo fluminense
Organizado pela ABIH-RJ em parceria com o Teresópolis Convention reuniu influenciadores e operadores em imersão estratégica para promoção do destino
Teresópolis Convention participa do Encontro Regional de Turismo em Nova Friburgo
Entidade leva mantenedores ao evento, fortalece integração regional e marca presença em painel sobre rotas turísticas da Serra
Teresópolis ganha o Selo Ouro do MEC por alfabetização infantil
Aprovada em 50 critérios de avaliação referentes ao desenvolvimento das propostas do CNCA no Ano Letivo de 2025
Movimento que cria ecossistema de inovação será lançado dia 11 de março em Teresópolis
Evento acontece no teatro Sesc Teresópolis, às 17h, com entrada gratuita
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