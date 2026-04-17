Ciro Magnani, pianista da EM/UFRJ - Reprodução Instagram

Ciro Magnani, pianista da EM/UFRJReprodução Instagram

Publicado 17/04/2026 09:30 | Atualizado 17/04/2026 10:59

No dia 2 de maio, o Teatro Feso receberá um concerto sinfônico da Orquestra Feso Pro Arte com a participação do pianista Ciro Magnani. O programa reunirá duas obras-primas da Música Clássica Mundial, a Sinfonia nº 7, de Ludwig van Beethoven, e o Concerto para Piano nº 1, de Johannes Brahms. O espetáculo está marcado para começar às 20h, no Teatro Feso (Avenida Alberto Torres, 111 – Alto) com entrada pela Rua Sebastião Lacerda.

À frente da Orquestra Feso Pro Arte, o maestro Leonardo Pinto conduz esse encontro entre dois renomados compositores, enquanto o pianista Ciro Magnani assume o desafio de interpretar uma das obras mais exigentes do repertório para piano. O resultado promete conduzir os espectadores em uma noite de grande intensidade musical, em que tradição e expressividade produzirão uma performance de alto nível.

O espetáculo

O programa do concerto sinfônico trará à cena toda a complexidade e intensidade emocional do Concerto para Piano nº 1 de Brahms. Escrita ao longo de vários anos, a obra revela uma fusão entre piano e orquestra, em um diálogo dramático e também sofisticado.

Já na segunda parte do programa, será apresentada a Sétima Sinfonia de Beethoven, que é reconhecida por sua energia rítmica contagiante e de caráter inovador. Desde sua introdução solene até o fim arrebatador, a obra percorre contrastes marcantes, combinando vigor, dramaticidade e lirismo.

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